La vita in diretta: scoppia la lite, Alberto Matano costretto a interrompere – VIDEO

La vita in diretta: scoppia la lite, Alberto Matano costretto a interrompere...

Il conduttore calabrese ha dovuto sospendere il programma di Rai 1 a seguito di una lite scoppiata di fronte a milioni di italiani.

Non c’è tregua per Alberto Matano. Dopo i vari cambiamenti nel palinsesto di Rai, che hanno cambiato i piani del suo lavoro, ora è una lite a non farlo andare avanti.

Lo scontro in questione si è verificato nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta e ha costretto il conduttore a interrompere il programma.

La lite è avvenuta in diretta ed è stata vista da milioni di telespettatori. Di seguito il video dello spiacevole accaduto.

Alberto Matano interrompe il servizio

Nell’ultima puntata de La vita in diretta, il conduttore Alberto Matano si è messo in collegamento con l’inviato Giuseppe Di Tommaso, che stava intervistando il proprietario di un bar di Trieste.

Quest’ultimo, ha aderito alla campagna #IoApro e ha raccontato di aver ricevuto 3 multe nelle ultime 24 ore.

Durante l’intervista, Alberto Matano ha notato un dettaglio del quale non si era accorto prima e ha immediatamente preso una decisione su cui si è mostrato irremovibile.

A quel punto, è scoppiata una lite accesa con il proprietario del bar, e il giornalista è stato costretto a interrompere la trasmissione e a mandare la pubblicità.

Il video clamoroso della lite

Dopo qualche minuto dall’inizio del collegamento, Alberto Matano si è accorto che il suo ospite non indossava la mascherina:

“Mi sono accorto solo ora che non indossa la mascherina. Mi scuso con il pubblico, è stata una mia mancanza, ma di solito intervistiamo soltanto persone che la indossano.”

A quel punto è intervenuto anche l’inviato, che ha spiegato come l’uomo si fosse già precedentemente rifiutato di indossarla.

L’atmosfera si è accesa e l’imprenditore ha lanciato alcune accuse nei confronti del conduttore:

“Quindi mi fate una censura di stato perché non ho la mascherina.”

Alberto Matano, dopo essersi indisposto, ha deciso di interrompere il collegamento e di mandare la pubblicità.

Ecco il video dell’accaduto:

Alberto Matano taglia il collegamento con il No mask. Da #lavitaindiretta del 21 gennaio 2021 su Rai 1. pic.twitter.com/zo8C6AzasP — LALLERO (@see_lallero) January 21, 2021

Dopo aver interrotto il servizio, Alberto Matano si è immediatamente scusato con il pubblico per non aver notato prima la mancanza della mascherina.