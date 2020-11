La Vita in Diretta, spavento in diretta ‘È caduto’: incidente ripreso dalla...

Un incidente nel corso de La vita in diretta. Alberto Matano, in difficoltà, ha fermato il suo inviato. Ecco cosa è successo.

Una caduta che ha costretto Alberto Matano ha interrompere il suo inviato. Ma cosa è accaduto al giornalista de La vita in diretta?

Ivan Bianchi stava semplicemente documentando la situazione relativa al COVID-19, quando il video dell’incidente è diventato subito virale.

L’accaduto, finito a Striscia la Notizia, ha fatto il giro del web. Ecco cosa è accaduto al programma.

La vita in diretto, Alberto Matano ferma tutto

Ivan Banchi – inviato de La vita in diretta – si è ritrovato in una situazione alquanto imbarazzante.

L’inviato de noto programma televisivo, infatti, ha avuto un incidente in diretta, che ha costretto Alberto Matano a stoppare tutto.

Ma cosa è successo di così grave da spingere il conduttore ha riprendersi la linea in studio? Un giovane, alle spalle dell’inviato, si è accorto della presenza delle telecamere.

Così, preso dall’emozione, ha iniziato a fare una serie di acrobazie per attirare l’attenzione dell’obiettivo.

In realtà, è riuscito nel suo intento, però, nel corso della sua performance, ha perso l’equilibrio e si è ritrovato al suolo. L’esibizione, dunque, non è andata come da lui prevista.

Matano linea in studio, dopo la caduta in diretta

Alberto Matano – che conduce La vita in diretta – ha richiesto la linea in studio dopo aver preso parte, seppur involontariamente in diretta, a un incidente svoltosi alle spalle dell’inviato.

Ivan Bianchi, infatti, era a Cosenza per documentare la situazione sul Coronavirus in città, parlando dell’aumento dei contagi nella regione del Sud Italia.

“Ecco un ragazzino è appena caduto alle tue spalle” ha detto commentato Alberto Matano dallo studio.

Ecco il video dell’acrobazia finita male del ragazzo cosentino, pubblicato su Twitter da Trash Italiano:

L’inviato ha risposto al conduttore, commentando in questo modo “Mi sembra che stia bene”.