La Vita in Diretta, Ambra Angiolini al posto della Cuccarini? Indiscrezione clamorosa

Secondo i ben informati sarà proprio lei l’erede di Lorella Cuccarini. Ambra Angiolini potrebbe essere la nuova conduttrice del contenitore multitematico di Rai Uno “La Vita in Diretta Estate”.

Prende forma La Vita in Diretta Estate. Secondo insistenti indiscrezioni, il nuovo volto femminile della storica trasmissione di Rai Uno potrebbe essere nientepopodimeno che Ambra Angiolini, affermata attrice ed ex ragazza prodigio di Non è la Rai.

Stando ai recenti rumors che impazzano sui principali siti di gossip e tv, la 43enne romana starebbe per subentrare al posto di Lorella Cuccarini. Un’indiscrezione riportata dal sito Blogo, ma non ancora smentita o confermata.

La Vita in Diretta Estate, Ambra Angiolini torna in tv? L’indiscrezione di Blogo

Sono stati fatti tanti nomi in merito alla nuova presentatrice che prenderà in eredità La Vita in Diretta Estate, talk pomeridiano estivo targato Rai. Si è parlato di Bianca Guaccero, Antonella Clerici, Elisa Isoardi… ma alla fine a spuntarla sarebbe proprio lei, Ambra Angiolini.

A disquisire su argomenti di attualità e cronaca potrebbe esserci, dunque, l’ex ragazza prodigio di Gianni Boncompagni, che da svariati anni ha avviato una brillante carriera in qualità di attrice cinematografica. Tuttavia, la conferma ufficiale di questo nuovo ruolo televisivo non è ancora arrivata dalla diretta interessata.

Ambra Angiolini sarebbe l’ultima di una lunga catena di presentatrici che si sono avvicendate al timone del contenitore di infotainment di Rai Uno. Nell’edizione del 2019, ad esempio, la conduzione de La Vita In Diretta Estate è stata affidata a Lisa Marzoli, stimata giornalista del TG2.

Se tale gossip dovesse rivelarsi veritiero, si tratterebbe di una vera e propria dimostrazione di fiducia da parte della Rai, a cui Ambra Angiolini potrà rispondere con la propria esperienza e professionalità. La 43enne romana rappresenta un’ottima scelta per accompagnare il pubblico di Rai Uno tra attualità, informazione e interviste.