La Vita in Diretta, Alberto Matano lascia il programma: al suo posto due nuovi conduttori, ecco chi sono

La Vita in Diretta, Alberto Matano lascia il programma: al suo posto...

Ecco chi sono i due nuovi presentatori, che prenderanno il posto dell’amatissimo Alberto Matano nel programma di Rai 1.

E’ ufficiale: Alberto Matano lascia La Vita in Diretta. Dopo vari rumors e indiscrezioni, adesso è stato verificato che l’amatissimo conduttore non sarà più al timone del programma di Rai 1.

A sostituirlo ci penseranno due volti noti dello spettacolo italiano, di cui uno in particolare torna in tv dopo un lungo periodo di assenza. Ecco chi sono i nuovi conduttori de La Vita in Diretta!

Alberto Matano lascia La Vita in Diretta

L’amatissimo conduttore televisivo, Alberto Matano, non sarà più al timone de La Vita in Diretta.

Dopo varie speculazioni, ora arriva l’annuncio ufficiale, fatto dai nuovi conduttori che raccoglieranno il testimone nelle prossime settimane.

Alberto Matano non ha litigato con la dirigenza di Rai né è stato addirittura licenziato. Il presentatore andrà semplicemente in vacanza nel periodo estivo.

Se lo merita, visto il grande impegno di quest’inverno, che lo ha visto conduttore in solitaria de La Vita in Diretta. Prima di lui Lamberto Sposini.

Scopriamo chi sono i nuovi conduttori de La Vita in Diretta

Ecco chi condurrà Estate in diretta

La versione estiva del programma di Rai 1 si chiama Estate in diretta e verrà condotta da due volti eccezionali dello spettacolo italiano.

Si tratta di Gianluca Semprini e dell’amatissima Roberta Capua, che ha annunciato la nuova avventura sul suo profilo ufficiale su Instagram:

“Sono felice ed emozionata!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Capua (@robertacapuaofficial)

A complimentarsi con loro anche noti personaggi dello spettacolo italiano, come Alessia Marcuzzi, che non ha potuto fare a meno di rivolgere un caloroso in bocca al lupo alla storica amica!

Si sono uniti al coro della Marcuzzi anche Samantha De Grenet e Rossella Brescia, che non vedono l’ora di rivedere Roberta Capua in tv!