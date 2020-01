La verità sul malore, Barbara Alberti confessa tutto sulla sua salute nella notte ‘Non voglio perderlo’

Ma la realtà a quanto pare è molto diversa. La scrittrice infatti, ha rivelato ben altro alla conduttrice Adriana Volpe, riferendole la verità senza microfono.

Durante la notte, infatti la scrittrice si e sfogata con la bella conduttrice Adriana Volpe, in cui le avrebbe rivelato i motivi per cui voleva abbandonare definitivamente il programma di Canale Cinque. Barbara infatti avrebbe dichiarato:

“Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere. Io conosco il mio contratto, le puntate che ho fatto me le devono pagare.

Non voglio perdere l’affetto del pubblico, è il mio patrimonietto. Trasmettendo solo cose pessime rischio.

Voglio avere rassicurazioni su ciò che potrò dire lunedì, altrimenti esco domani. Signorini, che prima mi trattava come una madonna, in puntata mi ha tratta peggio. Questa cosa non va, si sta cercando di ribaltare tutto”