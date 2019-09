Una storia surreale e drammatica quella del cane Nero, morto 15 minuti dopo l’ultimo respiro del padrone sconfitto dal cancro

Dalla Scozia una storia a dir poco scioccante e surreale, quella del cane Nero e del suo padrone 25enne che ha perso la battaglia contro il tumore.

La tragica fine di Stuart Hutchison

L’11 agosto 2019, ad Alloa, in Scozia, si spegne il giovane 25enne Stuart Hutchison, sconfitto dal cancro contro cui combatte dal 2011.

Stuart si era sottoposto a cicli di chemioterapia e a un intervento chirurgico. Dopo ben 8 anni di battaglie e sofferenze, lo scorso giugno i medici gli avevano dato una diagnosi senza speranze.

Purtroppo non ce l’avrebbe fatto: il suo cancro si era diffuso in gran parte del cervello, nelle ossa e al bacino. Stuart decide così si dimettersi dall’ospedale e di trasferirsi a casa di sua madre per vivere con i suoi affetti le ultime settimane di vita.

La morte del fedele Nero

Stuart Hutchison possiede un cane al quale è molto legato, il bulldog francese chiamato “Nero“. Un rapporto simbiotico quello tra il giovane e il suo cane, il quale gli è stato vicino nella tortuosa battaglia contro il tumore.

Una volta trasferito a casa dei familiari, gode anche delle attenzioni di Nero, che gli rimarrà accanto fino all’ultimo respiro.

Stuart si spegne nella sua casa scozzese, l’11 agosto 2019, all’età di soli 25 anni. Una tragico evento, tuttavia tristemente atteso.

Quello che è accaduto poco dopo, invece, si è rivelato un vero e proprio choc per i familiari di Stuart.

Il giorno del decesso, infatti, il suocero di Stuart si accorge che il cane Nero sta male.

“Lo abbiamo portato dal veterinario e gli hanno diagnosticato la rottura della colonna vertebrale. Ma prima era perfettamente in salute”

dichiareranno al Mirror nelle ore successive.

Nero si è spento nella clinica veterinaria di Alloa, soli 15 minuti dopo la morte del suo padrone Stuart. Una storia drammatica e scioccante, piena di fedeltà e amore. Un rapporto uomo-animale che solo la morte poteva interrompere.