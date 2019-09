La tilapia fa bene alla salute? Ecco tutto quello che devi sapere su questo pesce

La tilapia è così popolare, che ora viene definita “pollo acquatico”, ma fa bene alla tua salute?

Se sei un fan dei tacos o dei filetti di pesce, probabilmente hai mangiato la tilapia. Questo pesce magro dalla polpa bianca sta rapidamente diventando il preferito di molti americani, che hanno mangiato all’incirca una libbra di tilapia in media nel 2017, secondo la National Oceanic and Atmospher Administration (NOAA), rendendolo il quarto pesce consumato negli Stati Uniti , proprio dietro a gamberi, salmone e tonno in scatola.

Ma questo pesce allevato in fattoria è salutare per te o per il pianeta?

La risposta non è abbastanza chiara, dal momento che il modo in cui la tilapia viene prodotta in tutto il mondo ha sollevato serie domande sulle loro condizioni di crescita, portando le persone a chiedersi se quel particolare pesce sia buono per loro come altri tipi.

Che cos’è la tilapia?

La tilapia è il pesce d’allevamento più antico del mondo, anche risalente all’epoca biblica, secondo SeafoodHealthFacts, un sito Web avviato dalla Cornell University in collaborazione con altre università per fornire informazioni ai consumatori e ai professionisti della salute.

Oggi la tilapia è coltivata in oltre 130 paesi, tra cui Perù, Ecuador, Taiwan e Cina. I produttori allevano il pesce in varie località, tra cui vasche e stagni a circolazione interna.

La tilapia è diventata un pesce popolare da coltivare perché questo tipo di pesce cresce rapidamente, tollera le condizioni affollate e mangia piante come alghe e soia invece della carne.

Naturalmente, quelle condizioni affollate possono portare a problemi di salute e sicurezza, secondo Monterey Bay Aquarium Seafood Watch, che aiuta i consumatori a fare scelte di acquisto migliori per gli oceani.

Quali sono le preoccupazioni ambientali sulla tilapia?

“Il problema più grande con la tilapia è che ne abbiamo bisogno molto di più di quanto produciamo”, afferma Celine Beitchman, direttore della nutrizione presso l’Istituto di educazione culinaria. “E quindi deve essere prodotto in questi ambienti che non sono necessariamente salutari per il pesce“.

A causa di queste preoccupazioni, Beitchman consiglia di fare attenzione agli additivi e agli antibiotici e di cercare pesci provenienti da allevamenti che consentono alla tilapia di mangiare secondo la sua dieta naturale.

La migliore tilapia viene allevata in Perù ed Ecuador in canalette – vasche poco profonde con acqua corrente – e stagni d’acqua dolce, secondo Monterey Bay Aquarium Seafood Watch.

Dovresti evitare di consumare la tilapia allevata in Cina, secondo il gruppo. Questo perché ci sono prove che gli agricoltori cinesi usano antibiotici illegali, il che significa che stai consumando anche quegli antibiotici.

Quanto è nutriente la tilapia?

La tilapia è stata definita il “pollo acquatico”, a causa della sua somiglianza con il petto di pollo e gli albumi come fonte proteica.

“È una delle fonti di proteine ​​più magre ed efficienti“, afferma Ilana Muhlstein, nutrizionista di Los Angeles e co-creatore di 2B Mindset. Tre once di tilapia hanno 110 calorie ma contengono 20 grammi di proteine, aggiunge. Il pesce è anche una buona fonte di nutrienti come ferro, vitamine del gruppo B, selenio e zinco.