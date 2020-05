La Tata, che fine hanno fatto gli attori della serie cult anni novanta?

Che fine hanno fatto gli attori de La Tata? La serie tv cult anni ’90 rimasta nel cuore della generazione cresciuta in quel periodo

Scopriamo insieme come sono diventati gli attori del cast originale de La Tata, da Fran Drescher a Madeline Zima!

Il successo de La Tata

Era il 1993 quando andava in onda la prima puntata de La Tata. Una sitcom molto amata, ma sottovalutata all’epoca, che ha acquistato grande valore con il passare degli anni.

La storia vede una commessa di un negozio di vestiti da sposa, che si ritrova venditrice di cosmetici, bussare alla porta di casa Sheffield. Da quel momento in poi cambia tutto e Francesca diventa la tata della ricca famiglia.

Che fine hanno fatto gli attori del cast de La Tata, che hanno divertito intere generazioni? Scopriamo come sono diventati a distanza di 27 anni dalla prima puntata della sitcom.

Fran Drescher – Francesca Cacace

Oggi la Drescher ha 60 anni e ha continuato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ha prodotto un’altra serie TV chiamata Happily Divorced. La sitcom in questione si ispira alla vita reale di Fran Drescher e alla sua esperienza con Peter, che, subito dopo il divorzio, confessò di essere gay.

Charles Shaughnessy – Maxwell Sheffield

A 63 anni, l’attore è padre di due figlie e felicemente sposato con la moglie da 35 anni. L’interprete è comparso nella serie tv di Mad Men e ha recitato diverse parti a teatro.

Daniel Davis – Niles

L’attore che interpreta il maggiordomo inglese ha 72 anni. Ha avuto una parte nel cast del film The Prestige con Hugh Jackman e Christian Bale ed è apparso in varie sitcom come Ugly Betty e The Blacklist.

Renée Taylor – zia Assunta

La donna ha 80 anni. In passato ha ricevuto una nomination per l’Oscar con l’ex marito Joe Bologna per l’adattamento del film Lovers and Others Strangers. L’attrice ha partecipato in seguito a How I Met Your Mother e a Happily Divorced.

Lauren Lane – C.C. Babcock

La Lane, dopo l’esperienza ne La Tata, ha proseguito con la sua carriera di attrice in teatro fino al 2001. In quel periodo è diventata professoressa di recitazione all’Università del Texas. Ha una figlia avuta dal marito David Wilkins.

Ann Morgan Guilbert – zia Yetta

L’attrice che interpretava zia Yetta, che nella serie originale era in realtà la nonna di Francesca, è purtroppo morta nel 2016. La donna vanta un’importante carriera, lunga più di 50 anni, durante la quale ha recitato in Grey’s Anatomy e Seinfeld.

Nicholle Tom, ovvero Maggie Sheffield

La Tom continua ad avere parti in serie TV come Criminal Minds e Cold Case. Ha anche ottenuto la parte della giovane giornalista in The Princess Diaries. Non è sposata, ma ha un cane di nome Chesty Chew.

Benjamin Salisbury – Brighton Sheffield

L’interprete di Brighton ha oggi lasciato la recitazione. In passato ha recitato in On The Brink del 2006. Nello stesso ano ha sposato Kelly Murkey, con la quale vive ancora un’affiatata relazione d’amore. Il suo ultimo lavoro è stato Event Supervisor al Los Angeles Kings.

Madeline Zima – Grace Sheffield

La Zima ha un’importante carriera nel mondo dello showbusiness e ha prodotto il suo primo film. L’attrice 32enne vanta diverse apparizioni in serie TV e film molto conosciuti, come Californication, il revival di Twin Peaks e A Cinderella Story.