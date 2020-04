La stanza del medico, che cos’è il nuovo programma di Paolo Bonolis?

La stanza del medico è il nuovo programma di Paolo Bonolis con il dottor Roy De Vita, un appuntamento per alleggerire il peso del lockdown

Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo programma di Paolo Bonolis, dal titolo “La stanza del medico“, quando andrà in onda e quale sarà il format seguito dal noto conduttore televisivo, accompagnato dal noto dottor Roy De Vita.

Cos’è La stanza del medico

In questo periodo segnato dal lockdown, le misure cautelative prese per via dell’emergenza sanitaria hanno costretto a una sospensione di molte delle produzioni televisive.

Anche Paolo Bonolis ha dovuto interrompere i suoi programmi e andare in onda con le repliche dell’amatissimo “Ciao Darwin”. Il poliedrico conduttore, però, ha annunciato il suo ritorno con un nuovo programma!

Si tratta de “La stanza del medico”, una nuova trasmissione che non nasce su Mediaset, ma su Sdl tv, la web tv della casa di produzione del conduttore e di sua moglie Sonia Bruganelli.

Il format del programma

La stanza del medico sarà un appuntamento settimanale per il pubblico, che avrà modo di confrontarsi con Paolo Bonolis e con il dottor Roy De Vita. La trasmissione va in onda tutti i martedì, alle ore 21.30, a partire dal 21 aprile 2020.

Non è ben chiara la linea che seguirà la nuova trasmissione, ma pare proprio che si tratterà di un appuntamento, al quale il pubblico potrà partecipare con il proprio pensiero.

Al termine di ogni episodio, vi sarà una diretta, utile per rispondere alle domande del pubblico, con un ulteriore approfondimento il giovedì alle ore 18.30, sempre in diretta. Bonolis ha definito la nuova trasmissione “una piccola costola de Il senso della vita”, il suo programma che aveva riscosso enorme successo tra il pubblico, andato in onda dal 2005 al 2008 e poi nel 2011.