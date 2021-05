Sul posto sono giunti polizia, carabinieri e vigili del fuoco. La parte collassata del ponte è quella mobile, che si apre e si chiude per il passaggio delle barche.

Il presidente della regione, Giovanni Toti, ha chiesto di verificare immediatamente le cause del crollo.

Crollato il ponte della Darsena a La Spezia

Un cedimento improvviso quello avvenuto questa mattina al Ponte della Darsena di Pagliari, a La Spezia.

È crollata la parte mobile del ponte, quella che viene utilizzata per il passaggio delle barche.

Secondo i primi accertamenti, a provocare il crollo sarebbe stato un problema idraulico che ne avrebbe provocato la caduta.

🔴 #LaSpezia, collassa parte del ponte levatoio della Darsena di Pagliari: nessun ferito, indagini in corso per stabilire le cause del cedimento. #Vigilidelfuoco al lavoro l’evacuazione e il recupero di beni nel vicino edificio [12:30 #12maggio] pic.twitter.com/F79JGagbH7

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 12, 2021

Il ponte si sarebbe aperto per far passare una barca ed è al momento di richiudersi che è collassato, probabilmente «per il cedimento di un pistone del meccanismo di apertura e chiusura della stesso».

Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ha quindi chiesto tutte le verifiche del caso per capire cosa non abbia funzionato nella mobilità del ponte.

Questa mattina alla Spezia il ponte mobile della Darsena di Pagliari è uscito dalla propria sede ed è crollato. Sul posto sono immediatamente intervenuti Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco e fortunatamente non risultano feriti. 👉 https://t.co/IrTo4HSTHp pic.twitter.com/yEVRj0kbXw — Giovanni Toti (@GiovanniToti) May 12, 2021

Il presidente è in contatto con il sindaco di La Spezia, il Presidente dell’Autorità Portuale Sommariva e l’assessore regionale alla Protezione Civile.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco, carabinieri e polizia.