La Spezia, incendio in una Rsa: morto un anziano, altri 3 rimasti feriti

Incendio nella notte in una Rsa di La Spezia. Un anziano è morto tra le fiamme, altri 3 sono rimasti feriti.

La Rsa in cui è divampato l’incendio è la San Vincenzo di La Spezia. Le fiamme sarebbero partite dal terzo piano. Altri 3 ospiti della struttura sono rimasti feriti. Le loro condizioni non sembrerebbero preoccupanti.

Incendio in una casa di riposo

In fiamme una casa di riposo di La Spezia, la San Vincenzo. Come riferisce anche La Nazione, è di una vittima e tre feriti il drammatico bilancio dell’incendio.

Il rogo in via Palmaria, nel quartiere del Canaletto, è divampato poco prima delle 22 di venerdì sera. Al momento non è ancora chiaro quali siano le cause del rogo.

Le fiamme sarebbero partite da una camera al terzo piano della Rsa.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco con cinque operatori, un’autopompa e un altro mezzo.

Quattro gli anziani ospiti nelle stanze del piano in cui è divampato l’incendio. Uno di loro, un uomo di 87 anni, non ce l’ha fatta.

Gli altri 3, nonostante abbiano inalato i fumi dell’incendio, nel giro di pochi minuti sono stati salvati e trasferiti all’ospedale Sant’Andrea. Non verserebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato un’indagine per accertare le cause del rogo. La rsa in cui è divampato l’incendio era una delle poche in zone ad essere passata indenne dall’emergenza coronavirus. Nella struttura di via Palmaria, infatti, non si erano registrate vittime né contagi da Covid-19.