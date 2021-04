La speranza può essere considerata la bussola della vita?

Ci sono situazioni che possono dare l’impressione che non ci possa essere più speranza per una vita e un futuro migliori. Perdere le persone che ami di più, disoccupazione, la diagnosi di una malattia cronica …

Tutte queste situazioni possono causare una frattura riguardo le nostre aspettative, e ciò che pensavamo sarebbe stato il nostro futuro. Perdere ciò che consideriamo importante e prezioso può contribuire a perdere la nostra bussola, il nostro modo di determinare cosa ci porterà ai nostri obiettivi.

Quando ciò accade, abbiamo bisogno di nuovi metodi o strategie per raggiungere vecchi obiettivi , molte volte prendendo un nuovo indirizzo. È importante mantenere la speranza e continuare a coltivarla nei momenti difficili della vita.

La visione del futuro influenza il presente

Quando abbiamo chiare speranze per il futuro, viviamo bene, ma quando non lo facciamo, potremmo arrivare a pensare che non valga la pena lottare per raggiungere degli obbiettivi.

È quindi importante riconnettersi con un futuro significativo, poiché ciò influisce sul comportamento del presente. Possiamo fare esercizio e mangiare sano perché vogliamo avere una vecchiaia sana, vederci bene o avere una nuova relazione.

Altri possono lavorare sodo per studiare e ottenere la stabilità materiale, la libertà o lo sviluppo professionale che desiderano. Risparmiamo soldi per le vacanze o altri sogni con i nostri cari. Investiamo nel presente per raccogliere ciò che visualizziamo del futuro. La speranza ci spinge ad agire.

A sua volta, ciò che scegliamo di fare nel presente crea e alimenta la speranza o funziona a suo danno. Ad esempio, il costante rinvio di obiettivi importanti può far svanire nel tempo la speranza di raggiungerli, mentre iniziamo a vedere sempre più lontano il futuro desiderato.

Quando la speranza è qualcos’altro

È importante capire che non stiamo parlando di speranza quando ci concentriamo sul fatto che le cose devono essere come le crediamo e le vogliamo. Osservare la persistenza di una relazione che non è sana o che per qualche motivo non può continuare, non deve alimentare la speranza, è uno stile di attaccamento.

Allo stesso modo, persiste in progetti che hanno ripetutamente fallito o non possono più avere successo.

La vita presenta situazioni che a volte non sono sotto il nostro controllo, ma la speranza ci dà il messaggio che è possibile ricominciare tutto da capo, che abbiamo la capacità di farlo e che i nostri sforzi sono necessari per realizzarlo.