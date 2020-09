È un ciclone Maria Monsè, uno tsunami che si abbatte con tutta la sua furia contro Chiara Ferragni e Fedez. La quarantaseienne catanese torna a parlare e lo fa rivolgendosi ai suoi 129 mila followers di Instagram.

Attraverso il suo profilo ufficiale, la loquace opinionista televisiva ha raccontato un episodio che coinvolge il noto rapper e l’imprenditrice digitale. Un post pregno di delusione, che svela un interessante retroscena sui coniugi Ferragnez.

Stando alla versione di Maria Monsè, Fedez e Chiara Ferragni si sarebbero rifiutati di concedere un selfie a sua figlia Perla Maria. Indignata dal loro atteggiamento borioso e tracotante, la Monsè ha divulgato per filo e per segno la dinamica dell’episodio:

“Voglio condividere con voi lo stato d’animo con cui mia figlia sta andando a dormire. Stasera eravamo a cena in una trattoria al centro di Roma, subito dopo siamo andati a prendere qualcosa da bere in Via del Babbuino all’Hotel de Russie. Purtroppo mia figlia Perla da una grande emozione è passata a una triste delusione. All’improvviso è arrivata una macchina da cui è scesa Chiara Ferragni con Fedez. Perla sbalordita ha approfittato subito per chiedere una foto, ma ha ricevuto come risposta da Fedez: “No”. In maniera molto fredda e senza mezzi termini”