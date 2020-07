La personalità influenza le nostre scelte anche in termini di stile. Quale scarpa ti piace di più e indossi frequentemente? Leggi cosa svela di te.

Tutti hanno bisogno dell’amore nella propria vita. Trovare la propria anima gemella non è sempre la cosa più facile da fare, nonostante l’impegno. Inoltre, la storia romantica di ogni persona è diversa.

Hai bisogno di un po’ di speranza o di ispirazione per trovare la tua? Scegli uno stile di scarpe e vedi dove ti conduce.

Modello A

Il cinema vicino casa tua sta vendendo biglietti e non vai in una sala da secoli. Tutti i tuoi amici hanno impegni precedenti ma c’è un film per cui hai tenuto gli occhi aperti e decidi di andare da sola. Ti imbatti in uno sconosciuto mentre ti giri dall’afferrare degli spuntini…

Modello B

A pochi passi da casa si è aperto un nuovo ristorante. Hai sentito grandi cose sul cibo che preparano lì, ma la loro principale attrazione è la pista da ballo. Riunisci un buon gruppo di amici e ti incammini. Mentre balli, qualcuno attira la tua attenzione e ti chiede di ballare.

Modello C

Un giorno dopo il lavoro decidi di andare a bere qualcosa con alcuni colleghi. Ti aspetti di vedere le solite persone ma il posto sembra insolitamente affollato quella notte. Dopo alcuni drink, scopri che c’è una convention aziendale in città. Ti guardi intorno e noti una persona che ti guarda dall’altra parte della stanza.

Modello D

L’estate è finalmente arrivata e sai cosa significa: i barbecue sul retro. Un giorno particolare, un amico ti invita a casa sua per un incontro. Mentre annusi i profumi della griglia cercando di decidere cosa mangerai, uno sconosciuto, di bell’aspetto, ti viene presentato dai tuoi amici, che dicono sia un parente proveniente da fuori città.

Modello E

I matrimoni possono o meno essere la tua passione, ma quando un membro della famiglia ti invita al proprio non puoi dire di no. Ti stai divertendo quando noti uno sconosciuto che continua a catturare la tua attenzione. Dopo aver condotto una piccola indagine, scopri che è un amico dello sposo.

Modello F

Sei così eccitata per il fatto che devi trascorrere una giornata al mare con gli amici che hai dimenticato di mettere in valigia la crema solare.

Volevi abbronzarti un po’ ma ora è il momento di acquistarne finalmente. Nella fila per pagare il tuo prodotto, lasci cadere il tuo portafoglio. Ma non preoccuparti! Un simpatico sconosciuto non ha problemi a chinarsi e raccoglierlo per te.

Modello G

È passato un po’ di tempo da quando sei stata a una bella festa, quindi quando la tua azienda ne organizza una, sei sicuramente pronta a partecipare. Ti mescoli un po’ per cercare di conoscere le facce nuove. Quando chiacchieri con una persona in particolare, apprendi che lavora per un reparto diverso.

Modello H

Per motivi personali, hai deciso di iniziare a correre. Sai che ci vuole un sacco di allenamento e disciplina, ma sei pronta. Alla partenza, noti che un volontario ti guarda con aria innamorata. Ti augura buona fortuna e ti chiede se farai qualcosa dopo la gara.