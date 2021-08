Secondo alcune indiscrezioni, dopo la rottura con Ivana, Luca sembra essersi “consolato” in fretta con Marialaura De Vitis: scopriamo la verità dell’ex gieffino.

Ivana non ha reagito molto bene al gossip sul suo ex fidanzato: la sua reazione vi stupirà.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: la fine della loro storia d’amore

La loro love story, nata dentro la Casa più spiata d’Italia, ha fatto sognare milioni di telespettatori.

Purtroppo, dopo 4 anni hanno deciso di prendere strade diverse e attraverso un post di Instagram hanno annunciato la rottura.

È stato Onestini per primo ad ammettere che la relazione con la modella ceca si era conclusa.

L’influencer ha spiegato che hanno provato in tutti i modi a far funzionare la relazione, ma non c’è stato nulla da fare.

Anche se Ivana Mrazova, avrebbe dichiarato che tutti questi tentativi non ci sarebbero mai effettivamente stati da parte del suo ex.

Inoltre, l’ex gieffino, ha raccontato:

“Io sono stato lasciato su WhatsApp dopo quattro anni e come se non bastasse devo anche essere dipinto come uno che salta di fiore in fiore“

Luca si riferisce al fatto che in questi ultimi giorni, dopo poco la rottura con Ivana, è stato avvistato a cena insieme all’ex di Paolo Brosio e tantissimi siti hanno riportato lo scioccante gossip:

“Non è facile. Quindi questa mancanza di rispetto, questo inventarsi tutte queste storie, è terribile.”

Scopriamo la reazione di Ivana Mrazova.

La reazione di Ivana Mrazova

La modella ceca, sembra che non ha preso bene il gossip, per questo ha lanciato una chiara frecciatina all’ex gieffino nelle sue Instagram Stories, dicendo:

“Sto bevendo un bicchiere di vino che mi sembra un po’ scaduto“.

In molti credono che sia una chiara ed evidente frecciatina, per via della notizia su Luca Onestini e Maria Laura De Vitis.

Ma l’influencer, ha fatto chiarezza sulla situazione, infatti, ha raccontato:

“Con lei non ho nemmeno parlato, è venuta al mio stesso tavolo accompagnata da un altro uomo, non era neanche vicino a me“.

Come finirà questa storia? non ci resta che attendere e vedere cosa succederà.

