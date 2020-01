La Pupa e Il Secchione è uno degli attuali programmi di punta di Mediaset che assicura ingenti guadagni ai suoi partecipanti, scopriamo il loro cachet

Scopriamo quanto guadagnano i protagonisti de La Pupa e il Secchione, programma di Italia 1 condotto da Paolo Ruffini.

I guadagni indiretti dei protagonisti

La Pupa e il Secchione e Viceversa è, come tutti gli altri reality show con protagoniste persone non molto famose, un vero e proprio trampolino di lancio, che assicura notorietà e di conseguenza profitti.

Tutti i protagonisti, oltre a mettersi in gioco in un esperimento sociale, stanno in pratica ottenendo un lavoro sfruttando una buona opportunità di business.

Per questo, dopo la partecipazione al programma Mediaset, i concorrenti continueranno a guadagnare sui social attraverso le sponsorizzazioni, in televisione attraverso le ospitate, nei locali per mezzo delle serate e tramite i contratti pubblicitari.

Si tratta dei cosiddetti “guadagni indiretti” che nella maggior parte dei casi superano i cachet ricevuti nel corso dei programmi che hanno reso noti tali personaggi.

Il cachet dei concorrenti de La Pupa e il Secchione

I termini dei contratti dei partecipanti al reality show de La Pupa e il Secchione non sono noti. Tuttavia, è probabile che i cachet ddel programma non si avvicinino alle cifre di quelli di altri format come Temptation Island Vip o del Grande Fratello Vip, che assicurano a Mediaset boom di ascolti.

Secondo alcune indiscrezioni – come riporta anche Money – i concorrenti de La pupa e il secchione 2020 riceverebbero un compenso settimanale di meno di 2.000 euro.

Per tale ragione è chiaro che più riescano a rimanere in gioco più guadagnino. A questo guadagno andrebbe aggiunto quello relativo alle 4 settimane all inclusive offerte dal programma alle coppie nella splendida villa in cui è ambientato lo show.

Infine, la coppia vincitrice del programma si porta a casa il montepremi finale di 20.000 euro in gettoni d’oro.