La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: quando inizia, chi conduce e novità- VIDEO

Torna su Italia 1 lo show più divertente e dissacrante della tv, con un nuovo conduttore ed una formula tutta nuova!

Sarà il comico Andrea Pucci a tenere a bada le Pupe, i Secchioni ed i Viceversa nello show più pazzo della tv!

Se vuoi scoprire tutte le novità de La Pupa e il Secchione e Viceversa continua a leggere e gustati il video!

Anticipazioni: al via la nuova edizione su Italia 1

Sta per tornare l’attesa nuova edizione dello show che rompe tutti gli schemi: La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Il programma che testa le improbabili affinità tra Pupe e secchioni, torna sul piccolo schermo la prossima settimana.

Il giorno prescelto per il reality sarà il giovedì su Italia 1 alle 21.20, lasciando quindi spazio al GF che tornerà di venerdì.

A partire dal 21 gennaio infatti vedremo il reality nella nuova veste tutta rinnovata, la seconda in questa forma.

Le coppie per questo anno saranno ben 8: 5 Pupe e 5 Secchioni più 3 Viceversa e 3 Secchioni.

Come sempre le coppie saranno formate in modo totalmente casuale e nessuno dei partecipanti si conoscerà prima della trasmissione.

Al timone del reality un volto comico ma non solo

Lo show promette come ogni anno situazioni divertenti per la presenza delle coppie così diverse alle prese con prove di cultura o di prestanza fisica.

Ma non solo, a tenere alta l’asticella della comicità ci penserà Andrea Pucci. Il volto comico tra i più apprezzati nel panorama italiano sarà infatti alla guida del programma ma non sarà solo.

Ad affiancarlo nell’avventura ci sarà una storica “Pupa”, la vincitrice della seconda edizione de La Pupa ed il Secchione.

Stiamo parlando della vulcanica Francesca Cipriani noto volto tv grazie anche alla partecipazione al GfVip e all’Isola dei Famosi oltre che all’apparizione come ospite in molte trasmissioni tv.

Se non vuoi perderti nessuna delle esilaranti puntate de La Pupa e il Secchione e Viceversa non resta che sintonizzarsi su Italia 1 a partire da giovedì 21 gennaio 2021 a partire dalle 21.20 e su Mediaset Play per le repliche.

Ecco il video che ti spiega proprio tutte le novità della prossima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa: