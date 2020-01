La Pupa e il Secchione, anticipazioni: concorrenti, conduttori, opinionisti

La Pupa e il Secchione torna su Italia 1, con veste rinnovata, dal 7 gennaio 2020. Il programma sposa un format con molte novità e sarà condotto da Paolo Ruffini

Scopriamo tutti i dettagli sull’edizione 2020 de La Pupa e il Secchione e in particolare chi saranno i concorrenti, i conduttori e gli opinionisti.

Conduttore e opinionisti

Tra le novità più importanti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione vi è l’inserimento dei Pupi e delle Secchione. Ci sarà molta più varietà all’interno del programma, con la presenza anche di donne colte e intelligenti e di uomini dediti esclusivamente al culto della bellezza.

Un’altra novità è quella relativa alla conduzione. Il programma non sarà più condotto, infatti, dalla bellissima Federica Panicucci, ma da Paolo Ruffini, accompagnato dagli opinionisti – componenti della giuria, quali Vittorio Sgarbi, Valeria Marini e Aldo Busi.

Chi sono le Pupe e i Secchioni

Sono già stati resi noti i nomi dei 6 secchioni che prenderanno parte alla nuova edizione del formati. Si tratta dell’aquilano Lorenzo De Laurentis, che detiene il titolo di più intelligente d’Italia 2018; Alessandro Santagati, un genio e campione degli scacchi, che ha partecipato a tornei in tutta Italia; il ricercatore medico Mazzoni, il latinista De Benedetti, lo studente Boni e Massa, game designer.

Tra le pupe, si vocifera siano confermate Stella Manente, modella influencer all’interno del ciclone mediatico per aver invocato Hitler durante il gay pride di Milano lo scorso luglio; Federica Vesce, ex tentatrice di “Temptation Island” 2018, orgogliosissima del suo lato b; Sophia Galazzo, che nel 2016 è stata la scelta del tronista di Uomini e Donne, Amedeo Barbato; Asia Valente, che ha invece raggiunto la notorietà posando senza veli per la rivista PlayBoy; e Veronica Valà, giovane donna nota anche lei come Federica Vesce per aver partecipato alla prima edizione di “Temptation Island” nel ruolo di tentatrice.