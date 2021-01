Da Tommaso Zorzi a Dayane Mello, la psicologa del GF Vip svela dettagli e retroscena sui confessionali dei vip

Piera Fiorillo è la psicologa più chiacchierata del momento, diventata famosa grazie al suo ruolo al Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale Chi, ha svelato cosa spinge showgirl, attrici e tronisti a rivolgersi a lei.

Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli ma anche Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. La lista è interminabile e tutti, ma proprio tutti, desiderano sfogarsi con lei e ricevere il suo supporto psicologico.

GF Vip 5, la psicologa Piera Fiorillo parla dei confessionali privati dei vip

In esclusiva per il settimanale Chi, la psicologa dei vip ha snocciolato i motivi che inducono i concorrenti del reality show a rivolgersi a lei per un consiglio o, semplicemente, per un po’ di conforto psichico:

“Quando ci si sente traditi, quando si rompono i legami che si sono instaurati o quando viene meno un legame nel quale hanno creduto. A quel punto subentra lo smarrimento e, poi, la crisi… Quando mi cercano? Quando le emozioni prendono il sopravvento e avvertono confusione tra il piano reale e il piano emotivo”

La rottura di un’amicizia sarebbe, dunque, uno dei principali motivi che spingono i vipponi a cercare il supporto della psicologa. La dottoressa Fiorillo ha inoltre svelato una delle tecniche utilizzate per far superare le crisi emotive dei vip:

“Il pettegolezzo prima di tutto, anche se non si tratta di puro pettegolezzo, è lo scopo del programma: far leva sulle relazioni interpersonali che si creano per conoscere i concorrenti”

Nella casa del GF Vip, dunque, il gossip assumerebbe una connotazione positiva e una funzione catartica, essenziale per aiutare i concorrenti a resistere alla convivenza forzata e prolungata.

Piera non è una psicologa, è una manipolatrice guidata dagli autori. E il #Gfvip e tutta Mediaset sono delle MERDE visto che hanno messo su questo teatrino che rasenta la violenza psicologica. #Tzvip #Sovip #Gfvip — Dario (@Dario04680650) January 16, 2021