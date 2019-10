Elisa Isoardi, sospesa la messa in onda de La prova del cuoco: la decisione RAI

La Prova del cuoco non andrà in onda oggi 16 Ottobre su Rai Uno, ecco i reali motivi per cui salta la programmazione del programma di Elisa Isoardi

La Prova del cuoco il bellissimo programma di Elisa Isoardi oggi 16 Ottobre pare che non andrà in onda. Il motivo di tale decisione è quello di dare spazio a una notizia di cronaca molto importante.

Elisa Isoardi, La prova del Cuoco non andrà in onda

A quanto pare le Reti Rai hanno deciso di mettere per un po in Stand-By- il programma della Prova del Cuoco condotto da Elisa Isoardi e Claudio Lippi. La coppia sfavillante del programma di Rai 1 infatti, andrà in onda direttamente domani, e oggi verrà sospeso per un motivo molto importante.

Al posto del simpaticissimo programma culinario infatti, andrà in onda la diretta dei funerali solenni dei due giovani poliziotti, assassinati durante la sparatoria nella questura di Trieste, parliamo di Matteo Demenego e Pierluigi Motta. I due poliziotti sono stati ammazzati durante una sparatoria da un uomo che molto probabilmente soffriva di problemi psichici.

L’uomo fermato dai poliziotti però, è riuscito a scappare, ma in molti della questura hanno cercato di fermarlo e di evitare che scappasse, ma Alejandro Merandi, è riuscito a rubare una pistola e a sparare a sangue freddo i due agenti.

La prova del cuoco riprenderà domani

Il programma culinario La prova del Cuoco della Isoardi, riprenderà la sua normale programmazione domani giovedì 17 Ottobre. Il programma ha in questi mesi sta ricevendo un enorme successo nonostante la sostituzione di Antonella Clerici, veterana del programma.

Elisa infatti secondo l’opinione del pubblico è stata in grado di sostituire al meglio la bravissima Clerici ottenendo un grande successo con la sua conduzione.