La prova del Cuoco, choc in studio: Claudio Lippi lascia il programma improvvisamente, Elisa Isoardi incredula, ecco cosa è successo

Una puntata davvero ricca di colpi di scena, quella andata in onda qualche giorno fa. Parliamo appunto del programma più guardato di sempre, La prova del Cuoco. Il programma inizialmente condotto dalla bravissima Antonella Clerici, è andato nelle mani della bravissima Elisa Isoardi, che nonostante il calo di ascolti iniziale, pian piano è riuscita ad entrare nelle case delle persone, con dolcezza e bravura, riscuotendo un enorme successo. Ma la bella Elisa in questa conduzione non è sola, infatti è accompagnata dal bravissimo Claudio Lippi, conduttore e comico per eccellenza.

Elisa Isoardi senza parole

Il programma in onda nella tarda mattinata, pare che nell’ultima puntata sia successo qualcosa di molto strano. Il co-conduttore che accompagna Elisa, ovvero, Claudio Lippi, abbia avuto una reazione strana, che ha stranito non solo la conduttrice ma anche il pubblico da casa.

Protagonista sempre delle solite gag durante il programma, Claudio pare che abbia fatto preoccupare i suoi fans, ma vediamo cosa è successo.

Claudio Lippi lascia lo studio

Sembrava una puntata come le altre, ma non è stata cosi. La bellissima Isoardi infatti, durante la puntata, ha ricordati i bei momenti a Linea Verde, sottolineando quanto fosse stato bella quell’esperienza. A quanto pare però Lippi, non ha preso bene le parole della Isoardi e sentitosi offeso, ha deciso di abbandonare il programma.

Il conduttore ha lasciato però il pubblico senza parole facendo preoccupare tutti. In realtà Lippi è rientrato qualche minuto dopo in studio. Insomma sembra che Lippi abbia fatto una delle sue gag divertenti per intrattenere con simpatia il pubblico di Rai 1.