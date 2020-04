‘La Prova del Cuoco verso la chiusura definitiva’: Elisa Isoardi fuori, l’indiscrezione di Dagospia

La Prova del Cuoco chiude i battenti? Elisa Isoardi scavalcata da Antonella Clerici con un nuovo Cooking Show? Le indiscrezioni di Dagospia

La Prova del Cuoco è senza dubbio uno dei palinsesti più amati da pubblico italiano.

Negli ultimi anni abbiamo avuto alle sue redini la bella Elisa Isoardi la quale in sinergia con il suo valido co-conduttore Claudio Lippi è riuscita a conquistare una buona fetta di telespettatori con la sua ironia e semplicità.

Ma secondo quanto rivelato da Dagospia questa potrebbe essere l’ultima stagione del celebre Cooking Show che si appresterebbe alla chiusura definitiva. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli.

La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi verso la cancellazione?

A riportare l’indiscrezione, il magazine Dagospia secondo cui ‘la storica trasmissione’ dopo oltre 20 anni non sarebbe prevista tra i palinsesti della ‘prossima stagione’ televisiva.

Elisa Isoardi inoltre pare sarà scavalcata, secondo quanto rivelato dal settimanale ‘Oggi’, da Antonella Clerici, in quanto in relazione agli ultimi rumors, pare ci sia la probabilità che la conduttrice milanese possa condurre un nuovo cooking Show insieme a Lorenzo Biagiarelli e Anna Moroni.

Questo andrà in onda sostituendo l’iconico show culinario La Prova del Cuoco? In merito si attendono notizie ufficiale.

‘Antonella Clerici è un personaggio su cui puntare’, la dichiarazione del Direttore Rai

Ad avvalorare la tesi di un imminente ritorno della presentatrice milanese tra i palinsesti Rai ci sarebbero le recenti parole del Direttore del colosso televisivo, Stefano Coletta, il quale considera l’Antonellina Nazionale un gemma preziosa per l’azienda, e per tale ragione vorrebbe con lei costruire nel ‘mantenimento del suo codice, di leggerezza e profondità, un suo ritorno meno prevedibile’.

Il Direttore Rai ritiene inoltre che Antonella Clerici sia un ‘una donna sorprendente, che sa mettersi in gioco’ e in virtù di ciò è da considerarsi una ‘bestemmia’ il fatto che da oltre un anno non le sia stato affidato un programma su Rai 1.

Il ritorno della conduttrice è vicino? Staremo a vedere.