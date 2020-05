La pinza per capelli è tornata, i consigli per usarla con stile

La pinza per capelli è tornata di moda ed è pronta a spopolare sulle chiome per creare acconciature super trendy. Vediamo come.

La pinza per capelli, da sempre relegata a look improvvisati, da casa, oggi torna di moda in diverse versioni.

Vista sulle chiome di diverse vip

La classica pinza per capelli, in inglese claw clip, è tornata alla ribalta. Complice il fatto che, diversi personaggi dello spettacolo l’hanno sfoggiata per posare nella loro gallery Instagram. Stiamo parlando, ad esempio, della modella Bella Hadid. Tra le altre, Laura Mvila e Kaia Gerber, influencer.

Il classico mollettone, dunque, è stato sdoganato dall’essere un semplice strumento per tenere i capelli a posto in casa per diventare accessorio trendy. Da semplice sostituto dell’elastico per raccogliere i capelli, oggi spopola in versione mini ma anche maxi e super colorata.

La pinza è diventata popolare negli anni Novanta per restare sulla cresta dell’onda fino ai primi Duemila. Non è un caso che le nuove generazioni abbiano preso come punto di riferimento questo decennio per ispirarsi.

Come ottenere un hairstyle trendy

La pinza ha dalla sua parte la facilità di utilizzo: basta un tocco per raccogliere la chioma. Inoltre, la pinza a differenza dell’elastico, non li rovina.

Con il mollettone possono essere raccolti anche a metà. Per poter ottenere un semi raccolto bisogna dividere i capelli in due sezioni, iniziando da sopra le orecchie e raccogliere la chioma con la pinza. Per ottenere volume, si può attorcigliare la chioma e poi spettinarla.

Con una pinza di grandi dimensioni (se si hanno i capelli lunghi) si può creare anche un tuppo spettinato. Raccogli i capelli in una specie di coda senza legarla, ruota i capelli su se stessi e raccoglili con la pinza.

Per aggiungere quel dettaglio in più, il mollettone può anche raccogliere una treccia spettinata. In questo caso, ne sceglierai una di piccole dimensioni.