‘La passione con Al Bano è aumentata’ Loredana Lecciso, la confessione della showgirl lascia tutti senza parole

Recentemente Loredana Lecciso si è concessa ad una lunga intervista al Settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

La showgirl Leccese ha parlato nel dettaglio della sua relazione con Al Bano e ha voluto chiarire la sua posizione nella presunta diatriba con Romina Power.

Ecco cosa ha dichiarato.

La compagna del cantante di Cellino San Marco, rivela che la relazione con il super ospite di San Remo va a gonfie vele, nell’ultimo periodo.

E parlando della relazione con l’artista pugliese, rivela alcuni dettagli piccanti ‘sotto le lenzuola’:

‘La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata’

poi ha aggiunto, parlando della loro routine:

ha raccontato alla rivista Chi, rivelando altresì, di essersi pentita di essere stata ‘impulsiva in passato’ con l’uomo che le ha permesso di costruire una ‘splendida famiglia’ insieme ai loro Bido e Jasmine.

La showgirl pugliese si è pronunciata infine sulla sua assenza a Sanremo, durante la quale Al Bano si è esibito con Romina Power presentando il loro nuovo singolo ‘Raccogli L’attimo’ scritto per loro da Cristiano Malgioglio:

‘Non ero nella platea a Sanremo perché non ho mai assistito alle performance di Al Bano all’Ariston’

poi sulla presunta diatriba con la cantante statunitense ha detto:

‘Sono stata al gioco su chi scherza sulla nostra rivalità tra me e Romina, ma da parte mia non esiste. Tra l’altro ho provato più volte a tenderle la mano, ma non ho mai avuto risposte’