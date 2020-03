Arriva una challange molto carina che grazie all’ashtag #ricicloincasa, che ci spinge al riuso e riciclo creativo. Un modo creativo per riempire le nostre giornate in casa.

I rifiuti sono i protagonisti della nuova challenge #ricicloincasa. Si tratta di una sfida online sana, che non richiede di fare cose stupide o pericolose, anzi ci spinge a trovare dei modi creativi per poter riutilizzare e differenziare gli scarti che abbiamo.

La challenge è stata lanciata dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, suggerendo a tutti gli Italiani bloccati in casa o in quarantena, un interessante modo per riempire il tempo agli italiani:

“Diamo una mano all’ambiente e condividiamo idee”

La challenge #riciclo in casa

Il Ministro ha lanciato questa sfida, per riempire i social di qualcosa di diverso dai milioni di post dedicati al covid 19 e alle sue vittime. Se hai creato qualcosa partendo da oggetti che dovevano essere gettati, hai trovato nuovi utilizzi o una nuova organizzazione per i tuoi bidoni della differenziata, puoi postarla sui social con l’ashtag #ricicloincasa. Il ministero dell’Ambiente chiede agli italiani anche di condividere video e non solo foto, dove facciamo vedere le nostre creazioni ovviamente corredato del citato ashtag.

Il ministro dell’ambiente ha chiesto questo attraverso un tweet. Ricorda ricorda che dobbiamo restare a casa e che comunque dobbiamo continuare a tutelare l’ambiente, iniziando dal luogo dove abitiamo. Per questo chiede di condividere le nostre idee creative chiamando in causa altre 3 persone.

Restiamo in casa e ricordiamoci che la tutela dell’ambiente comincia da dove viviamo. Riusa, ricicla e differenzia: facci vedere come lo fai e metti in mostra la tua creatività! Condividi e nomina tre persone che facciano come te! #ricicloincasa pic.twitter.com/TuzWIAbIqq — Ministero Ambiente (@minambienteIT) March 23, 2020

Il ministro su un altro post Facebook ha proseguito dicendo: