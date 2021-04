L’attuale moglie di Simone Inzaghi è gelosa di Alessia Marcuzzi? le dichiarazioni della donna svelano ogni dubbio sul rapporto che c’è.

La nota conduttrice, ha sempre conquistato gli uomini con il suo indiscutibile fascino. Lei riesce sempre ad essere provocante, ironica e mai scontata, impossibile non notare la sua presenza, la penserà così anche la moglie di Simone Inzaghi?

Perché Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi si sono lasciati?

Una delle conduttrici più amate di sempre, Alessia Marcuzzi, una donna che non le manda a dire, ma allo stesso tempo è molto riservata e non ama affatto mettere la sua vita privata sotto i riflettori.

L’anno scorso, quando Belén Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di dirsi addio, si vociferava che la causa fosse proprio la Marcuzzi e lei non la prese affatto bene.

Passare per una “sfasciafamiglie” è stato davvero un brutto colpo per lei e per la sua famiglia, ma per fortuna il ballerino di Amici ha subito smentito tutto.

Alessia ha sempre dimostrato che la sua vita privata dovesse stare fuori e lontano tutti, come quando con Paolo Calabresi Marconi, si sposò a Londra in super segreto e venne fuori solo qualche mese dopo.

La conduttrice nella sua vita ha avuto 3 uomini importanti, non sono pochi, ma per stare dietro al suo passo c’è bisogno di quello giusto.

Ricordiamo la sua love story con Francesco Facchinetti, con il quale ha avuto la piccola Mia e Simone Inzaghi padre di Tommaso nato nel 2001.

Quando i due si lasciarono, lei decise di rimanere in silenzio e a fare chiarezza fu solamente il suo agente Beppe Caschetto che disse:

“E’ stata una grande storia d’amore che si è conclusa in maniera amichevole. Ci saranno ancora momenti di incontro in cui dovranno parlare delle faccende pratiche che riguardano Tommaso, il loro bambino nato un anno fa”.

Ed oggi è proprio così, infatti Alessia e Simone sono in ottimi rapporti.

Il rapporto tra Alessia e la moglie del suo ex marito

Simona Inzaghi, dopo la rottura con Alessia, ha deciso di ricominciare la sua vita amorosa con Gaia Lucarello, creando così una super famiglia allargata e a quanto pare molto tranquilla.

Le due donne sono diventate molto amiche e vanno anche d’accordo.

In passato Gaia, rilasciò una lunga intervista a Il Tempo dove disse:

“Sono una donna gelosa, anzi gelosissima! Ma di Alessia no, mai. Mi piaceva già prima quando la vedevo in tv e ne ho avuto conferma conoscendola. Quando possiamo stiamo insieme, la famiglia allargata mi diverte un sacco”.

Addirittura quando 3 anni fa Simone e Gaia si sono sposati, Alessia ha fatto da testimone di nozze, proprio come una bellissima famiglia allargata.

