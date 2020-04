Paola Benegas, ex manager di Paola Di Benedetto, ha scatenato una polemica che solleva dubbi sulla vittoria della sua ex assistita.

Più si va avanti, più affiorano presunti retroscena sul trionfo di Paola Di Benedetto al reality show Grande Fratello Vip 4. La sorprendente vittoria della 25enne vicentina, avvenuta mercoledì 8 aprile, sta sollevando sempre più polemiche.

Non sono trascorse neppure 48 ore, che Paola Di Benedetto deve far fronte ad una caterva di allusioni e sospetti mossi sul suo trionfo televisivo. A scatenare rumors, in ordine di tempo, è stata la sua ex agente Paola Benegas, della Benegas Model e Management.

Stranamente taciturna da gennaio ad aprile, l’ex manager ha deciso di rompere il silenzio e scrivere un post-bomba sul suo profilo Instagram.

L’ombroso post della manager

Un bruttissimo sospetto. Attraverso una recente Instagram story, corredata dall’immagine della vincitrice del GF Vip 4, Paola Benegas si è rivolta ai suoi followers e, in particolare, al giornalista e autore Mediaset Gabriele Parpiglia:

“In questo periodo dove mancano le belle parole di affetto, brava me lo dico da sola. Ho avuto fiuto e occhio. E tempo fa qualcuno lo sapeva, vero Gabriele?”

L’intervento di Gabriele Parpiglia

Gabriele Parpiglia, autore di celebri trasmissioni televisive di Canale 5 e fidato collaboratore di Alfonso Signorini, è stato chiamato in causa e ha replicato così alla Benegas:

“Confermo, ricordo quando a gennaio avevi previsto tutto. Hai fatto un ottimo lavoro, come sempre. Mi spiace, ma la riconoscenza, quella, è cosa dimenticata”

Anche secondo il ‘Parpiglia pensiero’ un ringraziamento pubblico da parte di Paola Di Benedetto sarebbe stato doveroso. Dal botta e risposta tra la manager dei vip e il giornalista, avvenuto a mezzo social, sembra emergere tutta la loro delusione e il loro disappunto.

La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 si è completamente dimenticata della professionalità e del contributo ricevuto dalla sua ex agente? Forse è un po’ presto per parlare di ingratitudine e puntare il dito contro.

Ma al di là della presunta irriconoscenza di Paola Di Benedetto, la sensazione che qualcosa nella faccenda non torni si fa sempre più concreta e innegabile.