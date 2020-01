‘La malattia sta avanzando’ Maria De Filippi, la confessione straziante in diretta dell’ex volto di Amici

L’ex ballerino di Amici torna a parlare della sua malattia e fa delle rivelazioni scioccanti a Storie Italiane, ecco cosa ha dichiarato Ivan Cottini

Ivan Cottini ex ballerini di Amici ha rilasciato un’intervista a Storie Italiane che ha commosso tutti svelando che la malattia sta avanzando e che non pensa di riuscire a danzare ancora. Ecco i dettagli da brividi

La storia di Ivan Cottini

Ivan Cottini, ex modello e ballerino di Amici ha confessato tempo fa di essere affetto da una malattia difficile ed invaldante, la SLA.

I ballerini della trasmissione Amici percepiscono un compenso come tutti i professionisti, ma il problema della sicurezza economica degli artisti soprattutto nei casi di infortuni o di malattie è da tempo tra le questioni più calde che vengono discusse nei salotti tv.

Anche Enzo Paolo Turchi ha più volte sollevato il problema ed Ivan ha confermato in tv di far fatica a sopravvivere con una pensione di 298 Euro al mese.

La questione molto delicata è stata trattata già da Eleonora Daniele a Storie Italiane ed il ballerino è tornato a parlare della sua malattia proprio nella trasmissione di Rai2.

La confessione sulla malattia a Storie Italiane

Nella trasmissione pomeridiana Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele racconta spesso le storie alcune molto toccanti di personaggi vip.

COme è accaduto in una delle ultime puntate, con la partecipazione di Ivan Cottini, ballerino affetto da SLA.

“Diceva che vuole vincere la sua lotta contro la malattia che lo fa stare su quella carrozzina..

però non vuole essere una prigione ma per lui deve assolutamente essere un motivo in più per farcela”.

La Daniele presenta così Ivan e l’emozione è grande, aumentata durante la performance artistica del ballerino che poi di lascia andare ad una confessione ai microfoni della trasmisione.

“Per il prossimo anno spero che ancora per qualche mese riesco ancora a ballare, perchè purtroppo la malattia sta andando avanti e penso che non ne avrò per tanto per riuscire a ballare in modo decente”

Il ballerino commuove tutti con il suo messaggio di positività alla vita, esortando a scegliere ogni mattina come vivere la giornata se da malati o da guerrieri.

Anche la sua maestra e compagna di ballo conferma la sua grande forza d’animo ed Ivan alla fine dell’intervista riesce a far sorridere tutti proponendosi come opinionista per Storie Italiane.

Bravo Ivan!