GF Vip, la madre e la sorella di Zorzi insorgono contro il reality: la trappola degli autori

Non si placano le polemiche sul prolungamento del reality show Grande Fratello Vip 5. Ognuno dice la sua, persino i familiari dei concorrenti si scomodano per esprimere disapprovazione e contrarietà.

Tra i più infuriati annoveriamo Armanda Frassinetti e Gaia Zorzi, rispettivamente madre e sorella di Tommaso Zorzi, protagonista cardine della quinta edizione del GF Vip 5 e fiore all’occhiello di Alfonso Signorini.

Dall’alto del suo profilo Instagram, Armanda Frassinetti traccia una lucida analisi della situazione attuale e sintetizza con poche inappuntabili parole:

Di nomi, di riferimenti espliciti non ne fa. Eppure, si può facilmente intuire che la madre di Tommaso Zorzi sia fortemente contraria alla decisione degli autori Mediaset di prolungare la durata dello show televisivo.

Polemica fomentata anche da Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, la quale è intervenuta sotto il post di sua madre e ha sentenziando così:

I protagonisti del Grande Fratello Vip 5, infatti, sono all’oscuro di tutto e ignorano che il reality show si protrarrà oltre la data prestabilita.

