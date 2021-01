“Ancora un’adolescente”. Giulia Salemi, sua madre la bacchetta senza indugi

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, non si pone problemi e si schiera dalla parte dei critici. Tra le pagine del settimanale Chi emette un giudizio severo su sua figlia.

Pure Fariba Tehrani bacchetta Giulia Salemi. La cinquantottenne iraniana, madre della gieffina ed ex concorrente di Pechino Express, snocciola ai giornalisti del settimanale Chi alcune amare riflessioni.

Fariba Tehrani rompe il silenzio e si pronuncia sulla coppia Salemi-Pretelli

“È ancora un’adolescente”. La madre di Giulia Salemi non ha reagito particolarmente male alle critiche piovute addosso a sua figlia. La donna, in un’intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini, ha sottolineato l’immaturità di sua figlia.

Un fuoco nemico che ha un ascendente non indifferente sul giudizio pubblico, in un frangente in cui Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano sempre più travolti dal mare magnum del web. Per Fariba Tehrani, sua figlia non brilla per acume e maturità, mettiamola così:

“Se per certe cose Giulia è cresciuta a maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente che vive di istinto”

È questa la critica impietosa piovuta sulla ventisettenne piacentina, che deve fare i conti sia con il calo dei consensi che con gli attacchi dei Gregorelli.

Ammiro molto la signora Fariba, complimenti, sostiene la figlia ma la invita ad essere matura e prendersi le sue responsabilità così come tutte le mamme dovrebbero fare. Non è difficile capire ciò che spinge il cuor di mamma a dire certe cose, si tratta di tutela👏🏻❤️ #gregorelli https://t.co/uA9SYswaQH — Michela🦋 (@Michela6_) January 13, 2021