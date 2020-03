La Maddalena, chiuso il punto nascite sull’isola: muore neonato

Tragedia nel Comune de La Maddalena, dove non esiste più il punto nascite e dove ieri è morto un neonato durante il trasferimento all’ospedale di Olbia.

“Abbiamo scritto una pagina nera della nostra storia”: è il commento del sindaco de La Maddalena, Luca Montella, per la morte di un neonato.

Tragedia sull’isola de La Maddalena: muore un neonato

Una tragedia assurda, eppure in qualche modo non inaspettata, è quella accaduta sull’isola de La Maddalena, comune in provincia di Sassari.

Come riporta anche Tgcom24, su quell’isola della Sardegna, ormai da tempo, è chiuso il punto nascite e ieri, proprio durante il trasferimento di una partoriente all’ospedale di Olbia, il neonato che stava per nascere non ce l’ha fatta.

In caso di urgenze, come per la 26enne che ieri avrebbe dovuto partorire, bisogna trasferire le donne incinte con l’elisoccorso all’ospedale di Gallura.

È da anni che la popolazione dell’isola si batte perché riapra un punto nascite, ma, almeno per ora, le richieste non hanno avuto buon esito.

La 26enne che ha perso il bambino ha subito un distacco di placenta e quindi si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Olbia. Un intervento che però non è riuscito a salvare la vita del piccolo in arrivo.

La battaglia del sindaco

“Abbiamo scritto una pagina nera della nostra storia”

è il commento del sindaco de La Maddalena, Luca Montella, per la triste vicenda.

Sono anni che il primo cittadino si batte per la riapertura del punto nascite, per evitare proprio tragedie come quelle accadute ieri.

Intanto Montella ha promesso di andare fino in fondo a questa storia ed accertare le singole responsabilità. Sul caso del neonato morto sull’isola de La Maddalena è infatti partita un’indagine, per appurare con meticolosità quanto è accaduto e soprattutto quanto poteva esser fatto per evitare la tragedia.