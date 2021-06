La gioia di Elisabetta Gregoraci: Flavio Briatore ricoverato, ecco come sta –...

Flavio Briatore, è stato trasportato d’urgenza in ospedale: la reazione di Elisabetta Gregoraci.

Il noto imprenditore, poco fa ha annunciato sui social le sue attuali condizioni di salute: scopriamo come sta.

Flavio Briatore: il ricovero

Il famoso imprenditore, ieri è stato colpito da un terribile spavento causato da un malore momentaneo, per questo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

L’uomo ha 71 anni ed è normale che sia sottoposto a continui controlli, soprattutto quando capita un momento di défaillance.

Il suo stile di vita deve essere sempre molto equilibrato, non sfrenato e sregolato.

Nelle sue stories Instagram è riuscito a tranquillizzare tutte le persone che si erano preoccupate per lui.

Un controllo veloce ha risolto tutto, i medici ed infermieri di Baku sono stati veramente molto bravi.

Flavio in questi giorni si trova nella capitale dell’Azerbaijan, per seguire il Gran Premio di Formula Uno in programma questo fine settimana.

La reazione di Elisabetta Gregoraci

Poco fa il manager ha pubblicato un post che ha tranquillizzato i suoi fan.

Nello scatto si mostra sorridente mentre abbraccia Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group.

Flavio nella didascalia ha scritto:

“Volevo rassicurarvi, come vedete oggi sto alla grande. (Dopo la piccola défaillance di ieri). Grazie e buon sabato!”

Elisabetta Gregoraci si è presa un gran spavento, per questo appena il suo ex marito ha annunciato di stare bene ha fatto i salti di gioia.

Infatti sotto il post di Briatore ha commentato con un emoticon con gli occhi a cuore e un braccio che sta ad indicare la forza del suo ex marito.

Da quando è finito il loro matrimonio, ci sono stati vari alti e bassi.

Ma ora hanno un rapporto solido fatto di complicità e rispetto.

Molto spesso trascorrono delle lunghe giornate insieme a loro figlio Nathan Falco Briatore, regalandogli momenti di gioia e serenità.

