Uno tsunami a “Dritto e Rovescio”. La regia di Rete 4 ha sfidato la pazienza di Paolo Del Debbio e il conduttore ha dato in escandescenze.

La furia cieca di Paolo Del Debbio non è passata inosservata. Nel corso dell’ultima puntata della celebre trasmissione televisiva di Rete 4 Dritto e Rovescio, qualcosa non è andato come previsto e il conduttore toscano ha perso il senno.

Giovedì 23 aprile, infatti, Paolo Del Debbio è stato protagonista di un’escalation di diverbi con la regia di Rete 4. Il motivo? I principali collegamenti telefonici e/o video con gli ospiti della puntata non sono andati a buon fine.

Paolo Del Debbio si scaglia senza mezzi termini contro la regia

Il primo disastroso collegamento telefonico che ha snervato il presentatore è stato quello con la cronista Claudia Fusani. La giornalista fiorentina non ha risposto in tempo alla chiamata della regia, creando al 62enne toscano non pochi intoppi di natura televisiva.

Il permaloso Del Debbio, tra il sarcasmo e l’impazienza, si è rivolto alla regia e si è scagliato senza mezzi termini:

“Ditemelo nel blocco successivo che non c’è… Stasera mi sembrate tutti rincoglioniti! Bene”

Ma tra ripetuti collegamenti audio saltati e videochiamate inconcludenti, la pazienza è terminata e l’impulsivo toscanaccio ha ammonito la regia:

“Venite giù voi dalla regia a fare la trasmissione! Con Belpietro almeno ci posso parlare??”

Proprio nel corso del collegamento con il giornalista Maurizio Belpietro, Paolo Del Debbio ha scosso la testa e, con tanto di microfono aperto, ha tagliato corto:

“Mamma mia… No, non mi frega… Via le lavagnette! Chiudiamola qui e mandiamo la pubblicità! Che ci stiamo a fare?”

L’ennesimo attacco d’ira del conduttore di Rete 4 ha già fatto il giro del web e ha suscitato l’ilarità del popolo dei social, tra battutine esilaranti e gif animate.