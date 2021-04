Proseguono le avventure di Vittoria Puccini nei panni de La fuggitiva, in onda lunedì in prima visione assoluta su Rai 1.

La fiction di Carlo Carlei con protagonista Vittoria Puccini ha debuttato sul piccolo schermo con un grande successo, ecco le anticipazioni delle prossime puntate de La fuggitiva!

La fuggitiva, anticipazione seconda puntata: Arianna indaga

Arianna, la donna indagata (ingiustamente afferma lei) per la morte del marito, è costretta ad una fuga disperata per il Nord Italia, assumendo anche identità nuova con il nome di Vesna. Accanto a lei c’è suo figlio Simone e Marcello che l’aiuterà nella fuga.

Nel terzo e quarto episodio, in onda lunedì 12 aprile 2021 Arianna comincerà ad aprire gli occhi grazie a Marcello e capirà che vicino a Fabrizio alcune persone nascondevano qualcosa. Bonzani, svelerà la sorella, era in cattivi rapporti con Fusco, il suo ex datore di lavoro.

Michela (Pina Turco) intanto vorrebbe concentrarsi sulle ricerche della fuggitiva ma un pensiero la distrae: la poliziotta comincia a sospettare che il suicidio di Bonzani nasconda qualcosa di più complesso. Arianna e Marcello decidono di introdursi di notte nella ditta di Fusco per indagare più approfonditamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Let Us Believe (@let_us_believe)

LEGGI ANCHE –> “Ho avuto degli attacchi” Vittoria Puccini, i problemi di salute: la confessione che ha spiazzato i fan

La fuggitiva anticipazione terza puntata: quando e trama

La quarta puntata della fiction La fuggitiva andrà in onda lunedì 19 aprile 2021 sempre alle 21.20 su Rai 1. Le avventure di Arianna alle prese con il difficile compito di dimostrare la sua innocenza proseguiranno nel quinto e sesto episodio.

Arianna e Marcello sempre più convinti che qualcuno nasconda una verità scomoda, cominciano ad indagare nel mondo finanziario. Ad aiutarli, quando andranno in Svizzera, sarà infatti Franz, un amico di Marcello.

L’uomo è un consulente finanziario che spiegherà all’amico e ad Arianna come funziona quel mondo e suggerirà di concentrarsi sulla figura di Louise Bruno. I due andranno a casa della donna e la rapiranno per farsi rivelare quello che sa.

Arianna e Marcello scopriranno nella quarta puntata che dietro la società Litium si nasconde un capo mafioso, Mannara. Michela pur convinta a ritrovare Arianna comincerà a dare ascolto alle sue parole e inizierà ad indagare su Berti.

Per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie ed anticipazioni delle tue serie tv preferite continua a seguirci!