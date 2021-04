La fiction con Vittoria Puccini sta per giungere al termine, ecco cosa accadrà nella puntata finale in onda il 26 aprile 2021 su Rai 1.

Le ultime due puntate della miniserie thriller andranno in onda questa sera 19 aprile ed il 26 aprile 2021 e lasceranno col fiato sospeso gli appassionati.

Scopriamo cosa accadrà alla protagonista Arianna (Vittoria Puccini): riuscirà a dimostrare la sua innocenza?

La fuggitiva, puntata del 19 aprile: Arianna e Marcello indagano in Svizzera

Nella terza puntata, in onda il 19 aprile alle 21.20 su Rai 1 proseguirà l’indagine di Arianna aiutata da Marcello: entrambi vogliono risalire alla verità e per farlo si recheranno in Svizzera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Fuggitiva (@lafuggitiva_rai)

Lì, aiutati da un amico di Marcello, Franz, cominceranno ad indagare sul mondo dell’alta finanza. Sarà proprio Franz ad indirizzarli verso Louise Bruno. Sarà la donna a confessare ad Arianna che la società Lithium è guidata in realtà dal mafioso Giuseppe Mannara che attraverso la società si occupa di riciclare il denaro sporco.

Nel frattempo la poliziotta Michela (Pina Turco) continua a dare la caccia alla donna accusata di omicidio.

LEGGI ANCHE –> Chi è Pina Turco de la fuggitiva

La Fuggitiva, 4′ puntata: Feola muore prima di svelare il segreto

L’appassionante miniserie thriller che vede protagonisti Vittoria Puccini, Eugenio Mastrandrea e Pina Turco, sta per volgere al termine. Per la precisione la quarta ed ultima puntata andrà in onda il 26 aprile sempre alle 21.20 su Rai 1.

LEGGI ANCHE –> Chi è Eugenio Mastrandrea: dalla fidanzata alla verità sulla parentela con Valerio Mastrandrea

Le anticipazioni ci parlano di un finale di stagione davvero esplosivo. Nei due ultimi episodi finali infatti a far una brutta fine sarà Feola. L’uomo riceverà una telefonata da Arianna che gli chiederà di vedersi per parlare delle inquietanti scoperte appena emerse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Fuggitiva (@lafuggitiva_rai)

Questo incontro però non avverrà mai perché prima che la donna giunga all’abitazione Feola viene colpito dal gruppo che vuole rapire Simone.

Anticipazioni puntata finale: Arianna e Marcello aggrediti, Simone viene rapito

A quel punto la situazione diventerà molto pericolosa per Arianna e Marcello che ignari di ciò che è accaduto arriveranno a casa di Feola. Ad attenderli però saranno gli aggressori che in un primo momento avranno la meglio sui due, riuscendo quasi ad uccidere Arianna.

A salvarla sarà proprio Michela: la poliziotta grazie ad una soffiata emersa da un’intercettazione piomberà a casa di Feola nel momento giusto e sventerà l’omicidio.

Sarà a questo punto che Michela passerà dalla parte di Arianna e Marcello e fuggirà con loro alla villa della donna. Una volta nella vecchia villa i tre scopriranno che il piccolo Simone è stato rapito e la cosa li sconvolgerà. Riusciranno a salvare Simone? E Arianna, ormai con l’aiuto anche di Michela, riuscirà a scagionarsi?

Per scoprire cosa accadrà non resta che sintonizzarsi il lunedì sera alle 21.20 su Rai 1 per le puntate finali de La fuggitiva.