Lady Diana un attimo prima di morire: spuntano gli agghiaccianti scatti

L’attimo prima dell’incidente: Lady Diana in uno scatto da brividi. Non solo la Principessa però: le foto prima di morire più impressionanti.

La fotografia è una delle invenzioni più rivoluzionarie della storia ed è utile a immortalare eventi e persone.

A volte, però, può rivelarsi uno strumento davvero macabro. Come in questi casi, in cui è stata adoperata per fotografare persone che sarebbero morte a breve.

Si tratta di personaggi famosi, ma anche di gente comune che ha scattato un selfie o è stata paparazzata un momento prima della tragedia.

Lady Diana, la foto prima della tragedia

Una delle foto più famose è quella che ritrae Lady Diana, nel 1997, in auto con l’autista, Dodi Al-Fayed e il bodyguard.

Si tratta del giorno del tragico incidente che uccise la principessa e che salvò soltanto la guardia del corpo.

Un altro famosissimo scatto è quello che ha immortalato James Dean accanto alla sua macchina. Il celebre attore morì proprio a causa di un incidente d’auto.

I selfie prima dell’incredibile morte

Oltre ai vip, anche alcune persone comuni sono diventate conosciute proprio per delle foto fatte un istante prima di morire.

Tra queste, vi sono Lisanne Front e Kris Kremers, due giovani olandesi in tour nella giungla di Panama.

Le donne scomparvero dopo lo scatto del selfie. Successivamente vennero ritrovate soltanto le loro ossa.

Un’altra terribile immagine è quella che ritrae un uomo, Joe Kelly, allo stadio per la partita degli Yankess. Poche ore dopo sarebbe morto nell’attentato delle Torri Gemelle.

Infine una giovane donna, Sydney Loofe, morta poche ore dopo lo scatto del selfie in questione.

Sydney si stava preparando per un appuntamento, ma non sapeva che non sarebbe più tornata.

L’uomo con cui avrebbe trascorso la serata, infatti, l’avrebbe strangolata fino a ucciderla.