La doccia al mattino o la sera: cosa è meglio fare per la pulizia giornaliera?

Alcune persone preferiscono fare la doccia al mattino, altre preferiscono farlo prima di andare a letto, in modo da lasciare pulito il letto.

E tu sei una di quelle persone che preferisce fare la doccia la mattina o la sera? Possiamo avere dei benefici diversi se decidiamo di farla al mattino o alla sera?

Ovviamente questo dipende dagli obiettivi che si hanno. Come ogni cosa in questa vita, ci sono vantaggi e svantaggi in entrambe le opzioni.

Per esempio, se sei uno di quelli che hanno problemi a svegliarsi la mattina, potresti beneficiare di una buona doccia mattutina, perché ti farà sentire più sveglio.

Tuttavia, la tempistica può, in molti casi, dipendere da quelle che possiamo definire “abitudini personali” non solo dalla routine quotidiana che abbiamo avviato. Ebbene c’è qualcosa di scientifico nel decidere di insaponarsi prima del lavoro o prima di dormire.

Doccia mattutina: benefici

Pelle grassa

Si dovrebbe fare la doccia al mattino quando ad esempio si ha la pelle grassa, in quanto di notte c’è una maggiore possibilità che le ghiandole oleifere producano troppo sebo e le docce sono buone per la pulizia dei pori.

Essere vigili a lavoro

Se si fa un lavoro che richiede di eseguire compiti creativi, fare una doccia mattutina è quasi come meditare, perché con l’acqua calda, la doccia ti permette di entrare in uno stato mentale rilassato pur essendo vigile.

Faticare ad alzarsi al mattino

Ti costa alzarti la mattina? Molte persone beneficiano di una doccia mattutina perché li aiuta ad attivare il corpo e a svegliarsi in quanto ci si libera dell’inerzia del sonno.

Quindi la doccia del mattino ti mette in modalità di allerta e accelera il tuo metabolismo. Studi scientifici dimostrano che una doccia fredda per qualche minuto al mattino può aiutare ad essere più vigili per il resto della giornata.

Benefici delle docce serale

Problemi ad addormentarsi

Se hai problemi ad addormentarti, una doccia serale è l’ideale. Mentre le docce mattutine possono svegliarti, quelle notturne possono aiutarti a dormire meglio. Quel rapido raffreddamento dopo aver lasciato la doccia o il bagno tende ad essere un induttore naturale del sonno.

Pelle secca

Se in caso di pelle grassa, è stato consigliato di fare la doccia al mattino, se si tende ad avere la pelle secca, è meglio fare la doccia la sera.

Lenzuola pulite

Vuoi avere lenzuola pulite? Allora optate per una pulizia serale. Questo non significa che non si debbano pulire le lenzuola di tanto in tanto. Ma, soprattutto per le persone che sudano molto o che fanno lavori che richiedono molto sforzo fisico, l’opzione migliore è fare un lavaggio prima di andare a letto. Inoltre, dormirai più rilassato.

Un lavoro che sporca il corpo

Alla fine delle tue otto ore puoi trovarti, pieno d’olio perché sei un meccanico. In questi casi, va da sé è certo che hai bisogno di una buona doccia la sera così come se passando lunghe ore di lavoro al sole, idealmente si dovrebbe fare una doccia per applicare una crema idratante per evitare problemi alla pelle.

Ti alleni la sera

Ovviamente (ed è anche inutile dirlo), non si va a letto dopo una corsa notturna o dopo la lezione di salsa senza prima essersi lavati vero? Oltre ad essere un male per la pelle, dato che il sudore può ostruire i pori e causare brufoli, se stai dormendo con un’altra persona, l’odore può essere piuttosto imbarazzante.