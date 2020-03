La Corrida non andrà in onda a causa del Coronavirus, la decisione della Produzione Rai, per salvaguardare la salute pubblica. Il programma cancellato dai palinsesti?

La Corrida, condotto da Carlo Conti e Ludovica Caramis, è uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, il quale sta riscuotendo un notevole successo registrando oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori con il 19,7 % di Share.

Ciò nonostante, è stato reso necessario uno Stop al programma, come rivelato in anteprima da Davide Maggio. Scopriamo tutti i dettagli.

La Corrida cancellato dai palinsesti?

Come rivelato da Davide Maggio in anteprima sul suo blog online, a causa dell’emergenza dettata dal Coronavirus, il prossimo 6 Marzo non andrà in onda.

La decisione è stata presa per tutelare la salute del suo pubblico in studio, essendo fondamentale la sua presenza dato che è chiamata a giudicare le esibizioni del ‘dilettanti allo sbaraglio’ con applausi, piatti e campanacci.

Ecco quanto si legge su www.davidemaggio.it:

‘L’emergenza sanitaria del Coronavirus blocca l’accesso del pubblico negli studi televisivi non più soltanto a Milano ma anche a Roma’

e ancora:

‘Le trasmissioni sono così costrette ad andare in onda senza pubblico in studio, eccetto una che non può farne a meno e, per questo, salta: La Corrida’

si legge online.

La Corrida, sostituito da uno speciale di Porta a Porta

Il palinsesto condotto da Carlo Conti, verrà sostituito per questa settimana da uno speciale appuntamento con Porta a Porta condotto da Bruno Vespa.

Quanto alla puntata del 13 Marzo non è ancora chiaro se andrà o meno in onda, tutto dipenderà dallo stato di evoluzione del piano di Emergenza emanato dal Ministero della Salute.

Si attendono in merito notizie dai vertici.