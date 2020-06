In queste ore l’attenzione mediatica si sta focalizzando attorno al mondo di Uomini e Donne. Giorgio Manetti, famoso ex partner di Gemma Galgani, ha sbalordito i fan con la profondità della sua confessione.

Le sue recenti dichiarazioni, rilasciate al settimanale Nuovo Tv, non ha fatto altro che far impazzire il web. Un aneddoto tanto straordinario da sbalordire i lettori. Ma, precisamente, cosa avrebbe rivelato il sessantaquattrenne toscano?

Tra le pagine di Nuovo Tv, l’ex cavaliere di Gemma Galgani ha ripercorso un episodio drammatico, passando da attimi di gioia a attimi di angoscia. Giorgio Manetti è stato protagonista di uno spiacevole episodio che gli ha fatto temere il peggio.

L’ex latin lover di Uomini e Donne ha confidato che Bruno, il suo cane, ha bevuto del veleno per topi, rischiando di perdere la vita. Quel giorno, esasperato dalla paura, Manetti si è accorto in tempo dell’accaduto e ha trasportato d’urgenza il cane dal veterinario:

“Ho avuto molta paura per Bruno, il mio cane. Ha bevuto un po’ di veleno per topi… Lo abbiamo portato subito dal veterinario non appena ce ne siamo resi conto”