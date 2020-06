La Cattedrale del mare, seconda stagione: tutte le indiscrezioni

La Cattedrale del mare tornerà con una seconda stagione, scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative alla seconda parte

Approfondiamo insieme tutti i dettagli della trama che probabilmente farà da plot della seconda stagione de La Cattedrale del mare!

La seconda stagione de la Cattedrale del mare

La prima stagione de La Cattedrale del mare di Diagonal TV ha riscosso grande successo nel pubblico, sia a livello internazionale che in Italia.

La casa produttrice iberica, che si è occupata della serie, ha confermato quindi una seconda stagione. La parte 2, con molte probabilità, si baserà sul secondo libro di Ildefonso Falcones, intitolato Los Herederos de la Tierra.

Non è chiaro, però, quando inizieranno le riprese della serie tv e quando andrà in onda il progetto!

La trama della seconda stagione

In base al libro di Falcones, Arnau apparirà ormai invecchiato, felice della sua situazione famigliare. Sarà inoltre amministratore del Piatto dei poveri, un’organizzazione a scopo benefico, nata con l’obiettivo di aiutare le persone che vivono nella povertà.

Arnau offrirà ai poveri il denaro proveniente dalle quote di vigneti e botteghe e anche dall’elemosina che lui stesso raccoglie tutti i giorni in strada. Dopo la morte del re Pietro, però, tutto cambierà.

Con tutta probabilità, verrà introdotto anche il personaggio di Hugo Lior. Si tratta di un bambino orfano di dodici anni che ha perso il padre a causa di un incidente in mare. Il giovane è dedito al lavoro nel cantiere navale di Arnau Estanyol.

Arnau, infatti, è commosso dalla difficile situazione del ragazzino e decide di prendersene cura. Lo spronerà a intraprendere il lavoro di costruttore navale. Il suo piano, però, verrà ostacolato dalla famiglia Puig, che, piena di rancore nei confronti di Arnau, deciderà di ferirlo colpendo Hugo.

Per scoprire quale saranno tutti i dettagli della trama relativa alla seconda stagione de La Cattedrale del mare, non vi rimane che attendere la messa in onda!