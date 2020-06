La Cattedrale Del Mare, anticipazioni ultima puntata del 9 giugno 2020

La Cattedrale Del Mare tornerà, in prima serata su Canale 5, martedì 9 giugno, con il finale di stagione della serie spagnola

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative all’ultimo appuntamento con la fiction spagnola di successo La Cattedrale Del Mare!

Il finale de La Cattedrale Del Mare

La prossima settimana, i telespettatori di Mediaset avranno modo di vedere la conclusione della serie tv spagnola “La Cattedrale del mare”, targata Antena 3.

In base alle anticipazioni della puntata, che verrà trasmessa in prima serata su Canale 5, il 9 giugno del 2020, emerge che Elionor (interpretata da Silvia Abascal), per via della sua furente gelosia, darà vita a un piano diabolico.

La donna vuole far vivere un vero e proprio inferno alla sua figlioccia Mar (Michelle Jenner). Ad aiutare la moglie di Arnau (Aitor Luna) a compiere il suo piano sarà Joan, che avrà il timore che la giovane Estanyol stia condizionando negativamente suo fratello.

Il confronto con la madre

Nell’ultima puntata della fiction, la cattedrale del mare e i nemici di Arnau alimenteranno il loro odio per l’Inquisizione. Arnau verrà accusato di eresia dalla moglie e verrà messo sotto processo da Nicolau D’Eimeric, appena giunto in città. Francesca si ritroverà rinchiusa nella stessa cella del figlio Arnau.

A venire a conoscenza delle difficoltà di Arnau sarà l’ebreo Sahat, che deciderà di tornare nella capitale dopo aver compiuto un viaggio in Italia.

Nel frattempo, Guillem riceverà una lettera da Yucef, da parte del fratello di Raquel, che lo renderà partecipe della morte del padre e della terribile situazione che Arnau sta vivendo.

Alla fine arriverà il giorno del processo, in cui tutto sembrerà essere a sfavore dell’Estanyol. Nel frattempo Elionor rifiuterà di parlare con Mar. Alla fine avverrà il tanto atteso confronto tra Arnau e la madre Francesca, che rientrata a Barcellona con Aledis, con l’intenzione di salvarlo.