La cattedrale del mare torna su Canale 5 con la seconda puntata della fiction spagnola, in onda martedì 26 maggio

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative al secondo appuntamento della fiction spagnola di successo, intitolata “La cattedrale del mare“, in onda su Canale 5!

Nel terzo e nel quarto episodio, la fiction si concentrerà sull’amore ricco di passione scoppiato tra Arnau e Aledis e sul ruolo dell’uomo nella guerra contro Maiorca. Inoltre, uno spazio fondamentale verrà ricoperto dal contesto della peste a Barcellona!

L’amore tra Arnau e Aledis

Nel prossimo appuntamento con “La cattedrale del mare”, il pubblico avrà modo di vedere Arnau diventare adulto. La sua vena battagliera contro i soprusi non si placherà con la crescita, anzi: l’uomo risulterà ancora più intenzionato a difendersi contro le cattiverie dei potenti.

Arnau e Joan si troveranno in serie difficoltà economiche a causa delle loro scarse entrate e dovranno mettersi alla ricerca di una casa in cui vivere. A quel punto, un colpo di fortuna: una famiglia ricca deciderà di accoglierli nella loro abitazione.

Sarà lì che il giovane Estanyol incontrerà Aledis: scoppierà una vera e propria passione tra i due, ostacolata dal padre di lei. La giovane si ritroverà quindi a sposare un amico di famiglia.

Anche Arnau si sposerà, ma con Maria, la figlia del suo mentore, per la quale l’uomo non nutre passione. Il giovane continuerà a vedere Aledis in gran segreto.

La morte a causa della peste

Il giovane Estanyol sarà costretto ad abbandonare Barcellona per entrare a far parte dell’esercito del re. Spiccherà nel corso della lotta contro Maiorca e verrà nominato scudiero del comandante. Starà via per cinque anni, dopo di che tornerà in città.

A Barcellona si renderà conto dei terribili effetti della peste, che ha mietuto moltissime vittime: anche sua moglie Maria ha perso la vita.