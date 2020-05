La Cattedrale del Mare, anticipazioni puntata del 2 giugno 2020

La Cattedrale del Mare torna su Canale 5 con la seconda puntata della serie tv tratta dal libro di Ildefonso Falçones, in onda il 2 giugno 2020

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative al secondo appuntamento con La Cattedrale del Mare, che andrà in onda martedì 2 giugno 2020, in prima serata su Canale 5!

La Cattedrale del Mare su Canale 5

La Cattedrale del Mare è la nuova serie tv di Canale 5 tratta dall’omonimo bestseller di Ildefonso Falçones. Il telefilm è già andato in onda con la sua prima puntata e ora torna ad appassionare il pubblico con un secondo appuntamento.

Martedì 2 giugno 2020, in prima serata, i telespettatori avranno modo di continuare ad appassionarsi a una serie tv potente e drammatica, incentrata sul periodo dell’Inquisizione nella Barcellona del XIV Secolo.

Nel cast sono presenti Daniel Grao nel ruolo del padre del protagonista Arnau, Aitor Luna, e Michelle Jenner in quello della donna coraggiosa che a quest’ultimo lega il proprio cuore.

Anticipazioni della seconda puntata

Il protagonista della serie tv di Canale 5 prosegue con la sua ascesa sociale. Un evento gli farà acquisire ancora più vantaggio. Si tratterà del salvataggio di due bambini, che garantirà ad Arnau una gradita ricompensa.

Il giovane, infatti, otterrà una nuova e remunerativa carriera. Inoltre, quando Arnau si renderà conto di stare mettendo a rischio la sua vita, comincerà a guardare Mar con occhi diversi. Arnau farà maggiormente attenzione per cautelare se stesso e le persone che ama.

L’uomo dovrà fare i conti, però, con Re Pedro, che lo informerà di avere già altri piani per lui. Infine, il personaggio di Aledis verrà a sapere che Arnau è ancora vivo.

Per scoprire come si evolverà la serie tv, La Cattedrale del Mare, tratta dall’omonimo bestseller di Ildefonso Falçones, al pubblico non rimane altro che attendere la messa in onda della seconda puntata, che verrà trasmessa martedì, 2 giugno 2020.