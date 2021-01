La Caserma, tutto sul docu-reality di Rai 2: format, concorrenti, data d’inizio

Ecco tutto quello che sappiamo sull’attesissimo programma che, dopo Il Collegio, intratterrà il pubblico di Rai.

Rai 2 vedrà presto la partenza de La Caserma, un docu-reality avvincente, basato sul format internazionale “Lads Army”.

Una vera e propria sfida che intratterrà il pubblico e che vedrà protagonisti giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni.

Scopriamo tutti i dettagli della trasmissione!

Il format dello show

La Caserma è un docu-reality basato su un format straniero, che prevede che 21 giovani, per 6 settimane, vivano in un luogo molto particolare.

Si tratta di una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento, un set davvero suggestivo, a contatto con la natura.

I 21 giovani avranno età compresa tra i 18 e i 22 e saranno proprio i Millennials, cioè coloro che più difficilmente riescono ad adattarsi a una vita priva di tecnologia.

Dovranno stare infatti senza smartphone e connessione internet e verranno privati dei confort della loro casa.

Seguiranno un duro percorso di addestramento militare e si metteranno alla prova con sfide ed esercitazioni.

Chi sarà in grado di superare i propri limiti?

I concorrenti in gara e la data d’inizio

I protagonisti dello show saranno 21. Soltanto alcuni nomi, però, sono per il momento trapelati. Si tratta di Nicholas e William Lapresa, star su Tik Tok, Erika Mattina, attivista LGBTQIAP+, Naomi Akano, youtuber;

e ancora Martina Albertoni, disordinata e ritardataria che vuole imparare la disciplina in caserma, Alessandro Badinelli, che vuole anche lui misurarsi con una realtà diversa dalla sua, George Ciupilan, influencer già noto per Il Collegio;

e ancora Luca Ferettini, aspirante rapper, Elena Santoro, figlia di una delle prime coppie nate nell’Esercito, Antonio Gennarelli, che ha il sogno di diventare un soldato;

e ancora Omar Hussain, che vuole mettersi alla prova in una realtà per lui sconosciuta, Alice Paniccia, che vuole dimenticare il suo ex militare con l’esperienza in caserma, e Linda Mauri, che vuole sfatare il mito della bionda sensuale.

L’appuntamento con La Caserma è previsto per il 27 gennaio 2021, alle ore 21.20, su Rai 2.