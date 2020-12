La Caserma, anticipazioni: il nuovissimo docu-reality in arrivo!

Dopo il grande successo ottenuto da Il Collegio, sarà la volta del primo docu-reality sulla vita militare! Ecco di cosa si tratta!

Sarà sempre Rai 2 ad ospitare anche il nuovo programma che promette altri imperdibili incontri tra giovani e sorveglianti severi!

Sei curioso di sapere tutto sul nuovo docu-reality di Rai 2? Continua a leggere!

La Caserma, docu-reality senza precedenti in arrivo!

L’annuncio era stato dato nelle scorse settimane ma il promo ufficiale ha confermato la novità proprio durante la scorsa puntata de Il Collegio.

Il nuovissimo format che vedrà la luce del piccolo schermo a breve infatti, ricalca la falsa riga del fortunato programma arrivato ormai alla 5′ edizione.

Come per Il Collegio infatti, i protagonisti saranno dei ragazzi il cui compro sarà quello di confrontarsi con una realtà distante dalle esperienze attuali.

La differenza con il più noto reality starà nel target dei partecipanti: saranno tutti ragazzi compresi tra i 18 ed i 25 anni.

Mentre nel collegio bisognava affrontare compiti in classe ed esami, in questo caso ci si dovrà confrontare con la dura vita del vecchio “servizio di leva”. Dall’abbigliamento con tute militari, alle prove, ai rituali della giornata come l’alzabandiera, tutto riprodurrà quanto accadeva in Caserma.

Saranno in grado i ragazzi di seguire tutte le regole di questa nuova esperienza? Si sicuro si prevedono scontri con i sorveglianti che faranno di tutto per far rifare dritto i partecipanti!

Dove vedere tutte le puntate?

La rete non si è ancora sbilanciata sulla data di inizio del nuovo docu-reality. Quello che è certo è che La Caserma vedrà il varo solo dopo la fine de Il Collegio.

La prossima settimana infatti la classe del ’92 saluterà l’edizione numero 5 del 2020 per dare spazio alla prima de La Caserma.

La rete deputata ad ospitare i nuovi aspiranti militari sarà sempre Rai 2 e l’orario sarà in prima serata.

Qualora vogliate rivedere le puntate si potrà come sempre accedere alla piattaforma RaiPlay nella sezione dedicata a La Caserma.

Non perdete le prossime anticipazioni, un cui vi sveleremo altre curiosità sul nuovissimo docu-reality in arrivo!