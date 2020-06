La Casa di carta, quanto guadagnano gli attori della serie tv?

Quanto guadagnano gli attori de La Casa di carta? Scopriamo insieme a quanto ammonta lo stipendio degli interpreti del cast originale della serie tv

Approfondiamo insieme i dettagli relativi ai compensi percepiti dagli attori de La Casa di carta!

Il successo de La Casa di carta

La serie tv, nota in Spagna con il titolo de “La casa de papel” è una prodotto televisivo ideato dal regista Álex Pina, ideatore anche di White Lines, disponibile su Netflix dallo scorso 15 maggio.

La prima stagione de La casa de papel, divisa in due parti, è stata trasmessa nel 2017 e nel 2018. La seconda season, invece, è andata in onda su Netflix nel 2019 e nel 2020, sempre con la divisione in due parti.

Gli attori del telefilm hanno raggiunto una grande notorietà dopo la partecipazione al progetto e percepiscono degli stipendi importanti. Molti fan sono curiosità di capire a quanto ammontino le cifre guadagnate da ogni singolo attore, per cui scopriamolo insieme!

I guadagni degli attori

Gli attori della celebre serie tv guadagnano una cifra precisa per ogni episodio. Il cachet varia in base alla popolarità dell’attore e al ruolo che ricoprono all’interno del telefilm.

I quattro attori che guadagnano 63mila euro a episodio sono Itziar Ituño Martínez (Lisbona), Ursula Corbero (Tokyo), Pedro Alonso (Berlino) e Alvaro Morte (Professore).

A seguire, con 50mila euro, Alba Flores (Nairobi), Darko Peric (Helsinki), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herràn (Rio) e Rodrigo de la Serna (Palermo).

Soli 5mila euro in meno quelli guadagnati da Esther Acerbo (Stoccolma), mentre 36mila euro sono quelli guadagnati dagli attori come Paco Tous (Mosca), Enrique Arce (Arturo) e Fernando Soto (Angel).

In fondo alla coda compaiono Mària Pedraza, interprete di Alison Parker, con 27mila euro a episodio, e Anna Grass, l’attrice che nella serie tv è Mercedes Colmenar, con 23mila euro a episodio.