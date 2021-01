La Casa di Carta, l’attore di Rio distrutto: ‘Non voglio più mangiare’

Ha lasciato tutti allibiti Mighel Herràn, con la pubblicazione di foto incredibili su Instagram, dove è seguito da 13,7 milioni di followers.

L’attore de La Casa di Carta si è mostrato in lacrime a causa del virus che sta mettendo in ginocchio il pianeta.

Le foto dell’attore stanno facendo il giro del web e rivelano un’agghiacciante verità.

Qualche giorno fa, l’attore, che ne La Casa di Carta interpreta Rio, si era abbandonato a un lungo sfogo sui social.

Herràn aveva postato una foto che lo mostrava coperto dalla mascherina e aveva confessato:

“10 giorni in isolamento, perché sono stato a diretto contatto con una persona infetta. A volte penso che questa vita sia una farsa.”

L’attore era apparso piuttosto provato, ma nessuno dei fan si sarebbe mai aspettato ciò che Herràn rivelerà solo successivamente.

L’interprete di Rio, dopo qualche giorno in isolamento, ha postato delle foto sconvolgenti che lo mostrano mentre piange davanti a 13 milioni di persone.

A corredo degli scatti, un altro lunghissimo sfogo:

“Sono bastati 6 giorni per distruggermi. Non voglio più parlare.

Né mangiare. Mi sono fermato nel mio momento più costruttivo ed è diventato distruttivo. Sono deluso da me stesso.”