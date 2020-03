Attrice protagonista colpita dal Coronavirus, La Casa di Carta: il triste annuncio sui social sui social

La Casa di Carta, Itziar Ituno ‘Lisbona’ positiva al coronavirus: “Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prendetela alla leggera”

Il mondo sta combattendo una guerra contro un nemico invisibile: il Coronavirus. Questo virus, la cui origine e cura sono ancora ignote, sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario non solo del nostro Paese, ma anche della Francia e della Spagna. Nelle ultime ore, è giunta una notizia che riguarda il paese iberico: uno dei volti della Casa di Carta è positivo al virus, ecco le parole dell’attrice.

La Casa Di Carta: Lisbona positiva al Covid-19

Una delle serie televisive di maggior successo, targata Netflix, è senza alcun dubbio La Casa Di Carta. La serie narra la storia di un criminale intento a realizzare la più grande rapina della storia, si affida a otto persone che non hanno nulla da perdere per portare a termine il suo piano. Il prossimo 3 aprile è in arrivo sulla piattaforma la quarta stagione, che si prospetta ricca di colpi di scena. Come già anticipato, il nostro Paese, così come gli altri Paesi europei sono alle prese con l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Secondo quanto riportato da diverse testate locali, anche l’attrice Itziar Ituño de La Casa di Carta ha contratto il Coronavirus. Pare che la donna, che nella serie in questione interpreta Lisbona, abbia contratto la malattia sul set della nuova serie a cui sta lavorando: ecco cosa ha detto sui social.

Le parole dell’attrice sui social

Itziar Ituno, meglio nota come Raquel, è in quarantena perché positiva al virus. Sui social, l’attrice ha voluto lanciare un importante appello:

“Ciao a tutti! È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho sintomi come febbre e tosse secca e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. Si tratta di Coronavirus“.

E poi aggiunge: