La Casa di Carta 5, anticipazioni: un grosso spoiler trapela per errore – VIDEO

La Casa di Carta 5, anticipazioni: un grosso spoiler trapela per errore...

Nell’attesa che La Casa di Carta 5 sbarchi su Netflix, un’attrice fa un grosso spoiler durante una diretta e poi si accorge dell’errore.

I fan fremono all’idea di poter presto vedere la quinta stagione de La Casa di Carta. Le riprese sono già in stato avanzato e manca soltanto la data di inizio.

Negli ultimi giorni è trapelato un grossissimo spoiler per un errore di un’attrice del cast, che non se n’è accorta e ha svelato tutto in una diretta.

L’attrice se n’è resa conto quando ormai era troppo tardi e i fan avevano già capito tutto.

Anticipazioni La Casa di Carta 5: Lo spoiler non sfugge ai fan

Giorni fa, l’attrice Najwa Nimri, che nella serie tv interpreta l’ispettrice Alicia Sierra, ha fatto una diretta con i fan durante le riprese della quinta stagione.

L’artista non ha instaurato un dialogo con il pubblico e si è limitata ad ascoltare musica, a fumare sigarette e a prepararsi per girare altre scene della serie tv.

Inavvertitamente, però, l’attrice ha lasciato trapelare un grossissimo spoiler sulla quinta stagione. In un frammento del video, infatti, i fan hanno notato che la Nimri non indossi più il pancione.

Nella quarta stagione de La Casa di Carta, infatti, il personaggio di Alicia Sierra era incinta.

Anticipazioni La Casa di Carta 5: Ecco il video incriminato che svela tutto

Nell’ultima diretta, l’attrice Najwa Nimri ha svelato un po’ troppo.

Mentre una delle costumiste la aiutava a prepararsi, infatti, l’attrice si è alzata per ballare senza indossare la pancia finta.

Il pubblico ha notato anche delle tracce di sangue sui vestiti indossati dalla Nimri.

Qualcuno accanto a lei ha sottolineato immediatamente il grossissimo spoiler e l’attrice ha cercato in qualche modo di rimediare, coprendosi la pancia.

Anche le sue parole, però, sono state eloquenti:

“Mi ero dimenticata. Accidenti, non ci avevo pensato.”

LCDP5: Fragmento de un directo de Najwa esta noche rodando LCDP. Se confirma que Alícia HA DADO A LUZ (no tiene barriga) y tiene sangre en la ropa (brazo izquierdo). Quizá de sostener el bebé? Donde ha dejado al hijo? #Lacasadepapel #Moneyheist

Sembra chiaro, quindi, che ne La Casa di Carta 5 avverrà il parto di Alicia.