La Casa di Carta 5, ritorna Berlino: tutte le anticipazioni sulla serie spagnola più amata

La Casa di Carta torna su Netflix con la quinta stagione della serie tv spagnola, scopriamo insieme tutte le anticipazioni

Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima stagione de La Casa di Carta, in base ai rumors circolanti sul web!

Dove eravamo rimasti

Nelle precedenti stagioni, il pubblico della serie tv ha avuto modo di affezionarsi a tutti i protagonisti del telefilm, in particolare a Berlino, che risulta ancora oggi uno dei preferiti.

Berlino, infatti, si è rivelato un personaggio chiave della serie. Fratello del Professore, capo della banda, è colui che ha progettato il colpo per rubare l’oro nel Banco di Spagna.

Purtroppo per i fan, però, Berlino è poi morto alla fine della seconda parte, poco prima che la banda scappasse dalla Zecca di Stato. Nonostante la morte, Berlino è sempre rimasto nel cast della serie tv, a cui ha partecipato attraverso flashback, sogni e ricordi.

Il ritorno di Berlino

La presenza di un Berlino post – mortem nella stagione quattro fa ben sperare ai fan che possa ritornare anche nella stagione cinque.

Ed effettivamente, vi sono alcuni sospetti che possa farlo! L’attore Pedro Alonso, ad esempio, si è immortalato in un selfie davanti agli studi in cui vengono registrate le puntate.

Ha scritto:

“Ho appena tagliato i capelli e provato i vestiti. Tutti indossavano delle mascherine. Sembrava il Pentagono. Il fatto è che presto sarò di nuovo lui. Si chiama Berlino ed è puro amore. Qualche volta”.

Si tratta della conferma che uno dei personaggi più complessi e amati della serie tv spagnola sarà ritorno sul set?

Le riprese della quinta stagione della serie tv ormai cult sono già ufficialmente iniziate, anche se non è ancora stata rilasciata da data di distribuzione.

Si presume che la serie tv possa essere non prima dell’estate del 2021 e non è chiaro il modo in cui Berlino possa far parte della nuova stagione.